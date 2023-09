Dominik Szoboszlai rozdělil atom neuvěřitelnou přihrávkou NFL na 75 yardů

Dominik Szoboszlai se už v Liverpoolu výrazně prosadil, vyhrál Kop svými nebojácnými běhy a asertivní střelbou záložníka. Dělat Máte nohu jako trakční motor.

Szoboszlai, který podepsal smlouvu s RB Lipsko za 60 milionů liber, byl nejdražší součástí přestavby záložníka Liverpoolu, ale už se cítí nepostradatelný.

„Má rychlost přihrávek hráčů, má techniku, zakončovací schopnosti, které jsme ještě pořádně neviděli, ale jeho střely jsou opravdu speciální,“ řekl Jurgen Klopp v létě.

„Položili jsme ho trochu hlouběji, dostali jsme ho více do hry a moc si to užívá a jde mu to velmi dobře.“

Dvaadvacetiletý hráč je již ve své rodné zemi hrdinou, je kapitánem nejlepšího maďarského týmu minimálně od 80. let. Čtvrteční vítězství v Bělehradě potvrzuje, že se příští léto představí potřetí v řadě na mistrovství Evropy.

Maďarsko si se zbytkem soupeřů ve skupině v neděli v Budapešti užilo bezbrankovou remízu na konci léta s Českou republikou.

Zatímco dav v impozantní Puskas Areně doufal v další zábavu, vzrušení a úniky, Szoboszlai poskytl jediný okamžik skutečné kvality zápasu z hloubi vlastního pokutového území.

Poté, co obdržel míč od svého brankáře a zhodnotil své možnosti jako teenager skenující tabulky univerzitní ligy, poslal záložník Liverpoolu ohromující 75yardovou přihrávku přímo do cesty svým spoluhráčům.

Vážně, jumbo trysky se pohybují pomaleji a s menší přesností, než dokázal Zoboszlai.

Jsem si jistý, že šel do hlubokého konce, jen aby ukázal, jak moc se přes to dokáže dostat. Dom Szoboszlai 🚀 pic.twitter.com/K8WRGr0EfD – The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 10. září 2023

Szoboszlai v rozhovoru pro britský list The Independent řekl: „Rád vyhrávám a rád dělám všechno pro tým. Hlídač Minulý měsíc.

„Pokud se mě zeptají, jestli chci vyhrát Premier League, samozřejmě ji chci vyhrát. Pokud chci vyhrát Evropskou ligu a FA Cup, to samé. To je vše, co můžeme letos udělat. Chci vyhrát všechno, protože se tě nikdo nebude ptát, jaké to je být v pozici.“ druhý.

„Vždy přemýšlím tímto způsobem. I když je to těžké a v Premier League jsou velmi dobré týmy, ale my jsme také velmi dobří, máme trenéra a velmi dobré hráče. Uděláme to nejlepší a nakonec chci být první.“

Přestup záložníka do Liverpoolu způsobil v jeho rodném Maďarsku rozruch, kapitán národního týmu se stal třetím Maďarem, který za klub hraje – a pobídka k tomu, aby byla jeho země hrdá, je další vrstvou motivace.

„Lidé byli opravdu milí, měli ze mě radost,“ řekl o reakci na svůj přestup do Premier League doma. „Dostal jsem spoustu zpráv i z národního týmu, od trenéra.

„S lidmi, kteří jsou pro mě důležití – kteří jsou mi blízcí a znají mě – jsem mluvil a byli opravdu milí.

„A samozřejmě lidé v Maďarsku, to, co teď dělám, není každodenní příběh, takže doufám, že je mohu udělat šťastnými – a o tom později.“

Poté, co udělal dojem ve svých prvních čtyřech zápasech Premier League, je Maďar již na cestě k postavení hrdiny na Anfieldu, ale vypadá jako typ konzistentního hráče, který dává svůj osobní úspěch do širšího kontextu.

„Dělám jen svou věc,“ řekl Szoboszlai pro klubový web před začátkem sezóny. „Pokud góly přijdou, přijdou, a pokud přijdou asistence, přijdou.

„To je můj cíl: tým musí být úspěšný. Pokud tým uspěje, budete úspěšný jako člověk i jako hráč.“

Na základě těchto důkazů jsou Reds připraveni na šíleně úspěšnou sezónu – a liverpoolské restaurace budou na počest svého nového středopolaře narychlo přidávat guláš do svých menu.

Autor: Michael Lee

Čtěte dále: 7 bývalých hráčů Liverpoolu, kterým nemůžeme uvěřit, stále hraje v roce 2023

Rychlý kvíz: Dokážete vyjmenovat všechny hráče, které Jurgen Klopp podepsal do Liverpoolu?