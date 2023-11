Mužský fotbalový tým č. 3 UNC porazí v rozstřelu č. 14 Hofstru a postoupí do čtvrtfinále turnaje NCAA

UNC nastoupilo do druhého poločasu gólem. Za necelou minutu druhé 45. minuty se zdánlivě úmyslný centr proměnil ve střelu Čechů, která trefila břevno.

Cordes udržel výhodu hrdosti v jediném bodě Na hodinové značce Když zblokoval Bakerovu nízkou střelu poté, co záložník napálil dlouhý míč přes obranu Tar Heels.

Nejlepší střelec absolventa UNC Quincy Herman Vložil trochu života do davu, když z horní části pokutového území vypustil levou nohu. 76. minuta. Jeho úsilí ale stoupalo a hledání vyrovnání Tar Heels pokračovalo.

Stát Severní Karolína znovu otřásl barem 81. minuta. Al-Qaq posunul míč pravou nohou mimo pokutové území, než jej vyslal do sítě brankáře Vessel Spiel. Brankář Hofstra byl překonaný, ale zachránilo se břevno.

„Naše mentalita je letos opravdu dobrá, pokud jde o celou skupinu,“ řekl Herman Řekl. „Myslím, že se nikdo z nás nevzdal. Všichni jsme věřili, že pokud budeme mít jednu šanci, promeškáme ji.“

Nechytatelný vyrovnávací gól nakonec přišel 86. minuta Prostřednictvím krásně zpracované soupravy. Herman zahrál parádní švihový míč směrem k maturantovi Martin VisayanKdo se zvedl nad obránce Hofstra a zamířil domů.

UNC tlačil na pozdního vítěze, ale hra šla do prodloužení za nerozhodného stavu dva. Ve druhém poločase dominovali Tar Heels a předčili Pride 11-3.

Ve 20 minutách prodloužení bylo šancí málo a zápas směřoval k pokutovým kopům.

Záložník druhého ročníku Sam Williams šel jako první za Tar Heels a prostrčil pokutový kop kolem Speela a dostal UNC vedení. Goldthrop ho pak dorovnal s Hofstrou.

Herman byl druhým útočníkem Severní Karolíny a bezostyšně porazil Speela střelou Panenka doprostřed, aby dostal svůj tým zpět vpřed.

„Vyzkoušel jsem jednu nebo dvě.“ [panenkas] „Během tohoto týdne, ale trenérovi se to většinou nelíbí,“ řekl Herman Řekl. „Dokud se do té záležitosti dostane, nic neřekne.“ [Somoano] Řekl jsem, že před zápasem musíme mít velkou osobnost a umět hrát skvělé zápasy.

Cordes se v přestřelce ujal vedení, klesl po své pravici a zachránil Prideův druhý pokutový kop. Seniorský útočník Ernest Bawa proměnil pokutový kop a dostal Tar Heels do vedení 3:1.

„Je to skvělá zkušenost být s týmem,“ Cordes Řekl. „Být schopen udělat v rozstřelu maximum. Někdy se vám to povede, někdy ne. Myslím, že jsme trénovali penaltový zabití poslední týden, od Clemsona, a bylo to mnohem těžší a mnohem víc.“ intenzivní, což si myslím, že nám všem pomohlo.“

Poté, co Visayan vstřelil čtvrtý gól, naservírovali Češi vítězný pokutový kop a poslali UNC do čtvrtfinále.

Severní Karolína postupuje proti státu Oregon příští víkend v Chapel Hill.

