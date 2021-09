Protesty proti zablokování v Melbourne odezněly, protože počet denních případů stoupá na úroveň epidemie

Osamělý cestující sedí na tramvajové zastávce na většinou prázdné centrální ulici první den výluky, protože stát Victoria se snaží omezit šíření koronavirové choroby (COVID-19) v australském Melbourne 16. července 2021. REUTERS /SANDRA SANDERS

Předchozí denní maximum epidemie Victoria v srpnu 2020

Očkování dvojitou dávkou u NSW se zvyšuje o 1% denně

Celkový počet infekcí v Austrálii přesahuje 90 000

SYDNEY (Reuters)-Ulice Melbourne byly ve čtvrtek po třech dnech protiblokovacích protestů do značné míry klidné, protože stovky policistů hlídaly město, aby zabránily dalšímu shromáždění, protože případy Covid-19 dosáhly denního rekordu ve Victorii. .

Záběry na sociálních médiích ukázaly, že policie v centru Melbourne kontroluje, proč jsou lidé venku, poté, co středeční násilný protest v druhém největším australském městě vedl k více než 200 zatčení. Přečtěte si více

Provozovatel KooHealth ve čtvrtek uvedl, že očkovací centrum na melbournské radnici bude do pondělí uzavřeno poté, co bylo několik jejích zaměstnanců fyzicky a verbálně týráno na cestě do práce.

„Proč mě urážíte, bylo mi řečeno, proč plivete na lidi, kteří dělají tento druh práce?“ Řekl premiér Daniel Andrews na brífingu médií v hlavním městě státu Melbourne. “To je ošklivé, to je bezdůvodné.”

Stovky demonstrantů vyšly do ulic v pětimilionovém městě, protože úředníci začátkem tohoto týdne nařídili na dva týdny uzavřít staveniště a nařídit stavebním dělníkům povinné očkování, aby se omezilo šíření viru. Přečtěte si více

Policisté a představitelé odborů uvedli, že se k demonstracím připojily extremistické a krajně pravicové skupiny.

Ve čtvrtek Victoria nahlásila 766 nových lokálně získaných případů, což překonalo denní maximum epidemie 725 případů z 5. srpna 2020 a čtyři nová úmrtí. Sousední stát Nový Jižní Wales zaznamenal 1 063 nových infekcí, což je nárůst z 1 035 předchozího dne a šest nových úmrtí.

Austrálie bojuje se třetí vlnou infekcí způsobených vypuknutím typu delta ve svých dvou největších městech, Sydney a Melbourne a jejím hlavním městě Canberra, což téměř polovinu z 25 milionů lidí v zemi nutí zůstat doma přísně.

Úředníci slíbili, že uvolní pravidla blokování, jakmile bude 70% dospělých plně očkováno, což se očekává příští měsíc. Asi 55,5% lidí ve věku 16 a více let dostalo úplnou imunizaci v NSW a přibližně 45% ve Victorii.

Státní tajemník pro zdravotnictví Brad Hazzard uvedl, že očkování dvojitou dávkou NSW stoupá přibližně o 1% denně, což je na cestě k dosažení 70% přibližně do 8. října. Cíle bylo dosaženo.

Celkový počet infekcí v Austrálii přesáhl 92 000, přičemž přibližně 61 000 bylo zaznamenáno od poloviny června, kdy byl v Sydney detekován první případ delty. Celkový počet úmrtí je necelých 1200, ale stále nižší než v mnoha jiných podobných zemích.

Hlášení Ringo Jose. Editace Richard Boleyn

