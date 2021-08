Osaka obhajuje titul US Open s Bartym vpředu

Obhájkyně titulu Naomi Osakaová honí svůj třetí titul na US Open ve čtyřech pokusech, protože v pondělí začíná grandslamové finále, skupinu uchazečů vede wimbledonská vítězka Ashleigh Bartyová.

Není jisté, zda New York uvidí Osaku znovu objevit dominantní formu, díky které vyhrála poslední grandslamový turnaj, ve kterém hrála až do konce.

Třiadvacetiletá japonská hvězda zapálila na olympijských hrách v Tokiu plamen v olympijském kotli, ale před World Open odehrála od Japonska pouze dva zápasy.

„Vím, že jsem tolik zápasů nehrál,” řekl Osaka. „Vím, že jsem se nedostal ani do čtvrtfinále.”

“Vlastně jsem velmi spokojený s tím, jak hraji … Cítím se naprosto sebevědomý v tom, kde jsem teď. Samozřejmě neříkám, že tady udělám skvělou práci.” osoba.”

„Doufám, že to nakonec vyjde.“

Osaka se z French Open stáhla poté, co dostala pokutu za to, že po svém prvním zápase nemluvila s novináři s tím, že to poškodilo její duševní zdraví. Poté vynechala Wimbledon, ale mluvila s médii po zápasech na US Open v Cincinnati.

„Cítil jsem, že je to něco, co musím udělat pro sebe,“ řekla Osaka. „Jsem hrdý na to, co jsem udělal, a myslím, že je to něco, co je třeba udělat.“

Osaka si loni připsala titul US Open, když ve finále porazila Victorii Azarenkovou a stala se první ženou od roku 1994, která se vzpamatovala z padající sady a vyhrála finále US Open.

Na letošním Australian Open zachránila Osaka ve čtvrtém kole mečboly proti španělské Garbine Muguruzaové a v semifinále porazila 23násobnou grandslamovou šampionku Serenu Williamsovou, než ve finále porazila Gene Bradyho.

Osaka, třetí nasazená, vyhrála své první čtyři grandslamové finále, přičemž za nejlepším grandslamovým finálovým startem v otevřené éře (od roku 1968) zaostala pouze o Rogera Federera o sedm a šest od Monice Selesové.

A otevře se letos v New Yorku před českou Marií Bozkovou. Osaka se mohla setkat s Coco Gauffem ve čtvrtém kole, ukrajinskou pátou nasazenou Elinou Svitolinovou ve čtvrtfinále a druhou nasazenou Běloruskou Arynou Sabalenkovou v semifinále.

Barty, ve svém 83. po sobě jdoucím týdnu v čele žebříčku, získala vítězství ve Wimbledonu a Cincinnati, čímž se dostala do nejlepší formy na dva týdny na Flushing Meadows.

Pětadvacetileté australské tituly 2021 zahrnují také Miami, Melbourne a Stuttgart a celkově posílily její kariéru na 13.

„Cítím se pohodlně a připraveně,“ řekla Barty. „Cítím se dobře, cítím se připraven. Rozhodně to byl velký rok a stále máme kousek, abychom se dostali tak daleko.“

Barty získala svůj první hlavní titul na French Open 2019, když v polovině své grandslamové kariéry vyhrála svůj druhý londýnský pohár.

„Nemyslel jsem na to,“ řekl Barty. „Získání prvních dvou trvalo 25 let, takže doufejme, že dalších 25 let nebude trvat dalších 25 let. Necháme to tak.“

– Serena na vedlejší kolej –

Williams, který od únorové prohry s Ósakou nehrál zápas na tvrdém povrchu, nebude hrát v New Yorku se zraněním pravé kolenní šlachy v zápase prvního kola ve Wimbledonu.

„Po pečlivém zvážení a dodržování rad mých lékařů a lékařského týmu jsem se rozhodl odstoupit z US Open, aby se mé tělo mohlo plně zotavit z mého roztrženého ochromení,“ řekl ve středu Williams na Instagramu.

Williamsová, které bude příští měsíc 40 let, se stydí za rekordem Margaret Courtové ve 24 singlových titulech na grandslamu.

Působivá skupina 20 závodníků z top 10 na světě bude mít za cíl vyhrát pohár.

Do skupiny patří Češka Barbora Krijkova, šampionka French Open. Sabalenka je druhá ve wimbledonském semifinále. Česká runner-up Karolina Pliskova, runner-up ve Wimbledonu. Sofia Kenin, vítězka Australian Open 2020; Kanaďanka Bianca Andreescuová, vítězka US Open 2019, která minulou akci vynechala; Vítězka French Open 2020 Iga Swiatek z Polska a olympijská bronzová medailistka v Tokiu Svitolina.

