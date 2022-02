Zwift zvládá hackování nadváhy a dočasný zákaz uživatele

”]“filtr”: {” nextExceptions „:“ img, blockquote, div „,“ nextContainsExceptions „:“ img, blockquote „}}“>

Před zahájením UCI Esports World Championships na své platformě Zwift zakázal zapálenému uživateli plnou účast na své virtuální cyklistické platformě, aby předvedl, jak podvádět během závodů Zwift změnou hmotnosti jezdce.

Poté, co se situace vyhrotila, zasáhl výkonný ředitel Zwift Eric Min, uživateli se omluvil a zákaz zrušil. Tady je to, co se stalo.

Zwift pracuje na algoritmu, který bere v úvahu tři věci pro každého soutěžícího: jeho výšku, váhu a sílu. Zatímco síla během virtuálního závodu kolísá a je měřena v reálném čase chytrým trenérem a/nebo měřičem výkonu či měřičem výkonu, je jasné, že výška a váha jezdce by se během akce měnit neměly.

„Posilovač hmotnosti“ znamená nespravedlivé vložení hmotnosti soutěžícího s nízkou hmotností do hry ručně. Milovníci profesionálních kol vědí, že v reálném životě je vysoký poměr výkonu a hmotnosti velkým určujícím faktorem pro výsledek závodů do kopce. Ve Zwiftu je měření wattů na kilogram základním způsobem, jak soutěžit v závodě, když se hypotetická silnice naklání vzhůru. (Ve Zwiftu je také vypočítané řemeslo, ale stejně jako u vnějšku se jeho účinek snižuje, čím strmější je cesta.)

Luciano Polastri je vášnivým uživatelem Zwiftu a přispěvatelem do Zwift InsiderStránka věnovaná všemu, co souvisí se Zwiftem. Polasry zveřejnil příspěvek na WordPress (nikoli na Zwift Insider), kde vysvětluje, jak změnit váhu jezdce během závodu. Polastri to udělal, řekl, aby přiměl Zwift změnit svůj systém, aby zabránil lidem podvádět.

Zwift zareagoval tím, že požádal Polastry, aby jeho příspěvek odstranila, což mu udělilo 30denní „stínový zákaz“, což znamená, že může jezdit ve hře, ale jeho avatar není viditelný pro ostatní a jeho konce v událostech nejsou zahrnuty ve výsledcích.

Zwift také odstranil příspěvky ze svého fóra, kde uživatelé diskutovali o tomto hacku. Na adresu tohoto a dalších případů Zwift zdůrazňuje, že nechtějí zveřejňovat, jak mohou lidé podvádět.

Polasry od té doby smazal svůj příspěvek na WordPressu a Min zveřejnil tuto odpověď na fóru Zwift.

Tuto situaci mohly obě strany řešit lépe. Chyba zabezpečení ve zlepšení výkonu byla dosud uvnitř i vně Zwiftu relativně neznámá, ale to není omluva, abychom se jí nezabývali. Zranitelnost lze odhalit a my máme možnost podívat se zpět a určit, kdo ji použil. Naší prioritou však není ohlížet se zpět, ale dívat se dopředu a napravit to jako prioritu v některém z nadcházejících vydání hry.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zrušit 30denní stínový zákaz vydaný Lucianem. Pro názornost, shadowban nebrání Zwifteru používat Zwift, prostě se ostatním nezobrazují.

Žádná ze stran neměla špatný úmysl a mohu se jen omluvit všem zúčastněným, ale především samotnému Lucianovi. Máme vůči komunitě povinnost zabývat se exploity na platformě a toto zneužití jako prioritu konkrétně opravíme.

Je pro nás důležité držet se našich smluvních podmínek, protože jsou zde proto, aby chránily požitek většiny Zwifterů. Místo sdílení informací o tom, jak byla chyba výkonu zneužita, vždy doporučujeme členům komunity, aby se přihlásili do Zwiftu s využitím výkonu, který najdou. Proces, jak na takové problémy upozornit Zwift, nebyl vždy přímočarý, takže abychom to zlepšili, plánujeme zavést bug bounty program, který Zwifterům nejen usnadní upozornit na problémy, ale také usnadní odměňování. jim za to. Na vývoj tohoto programu budeme potřebovat čas, ale informace budeme sdílet v pravý čas.“

Polastri ze své strany řekl, že tato zkušenost byla frustrující. Polastri nesoutěží ve světech Zwift, ale pravidelně závodí na stupních vítězů.

„Poslední tři dny byly jako Zwifter velkým zklamáním,“ řekl VeloNews. „Teď, když jsem byl obnoven a Eric Min se omluvil, mám pocit, že se mohu vrátit. Miluju komunitu Zwift.“

Zda bude nebo nebude pokračovat v závodění ve Zwiftu, řekl Polastri, „závisí výhradně na skutečném závazku Zwiftu k poctivému závodění a vyřešení všech chyb, které umožňují podvádění.“

„Výkon nemá nic společného s výkonem, není zábavné hrát si s podvodníky,“ řekl. „Řekl bych totéž jako hraní monopolu. Nerad si hraji s podvodníky.“

Chris Snook, ředitel pro styk s veřejností Zwift, řekl, že „využívání“ steroidů stimulujících váhu bude řešeno v nadcházející aktualizaci hry. Kromě toho, řekl Snook, Zwift plánuje vydat „systém odměn za chyby“, který bude povzbuzovat a odměňovat Zwifter za objevení výkonových exploitů a pomůže Zwiftu je vyřešit. Tento software bude vyžadovat práci a my jej aktualizujeme, jakmile bude vydán.“

Snook řekl, že Zwift může sledovat, zda uživatelé tento hack používají. „Samozřejmě dnes budeme sledovat jezdce skrz světy a budeme mít možnost ohlédnout se zpět na předchozí jízdy, abychom odhalili jejich použití,“ řekl Snook. „Jak říká Eric ve svém příspěvku, neplánujeme se ohlížet zpět, ale těšíme se.“