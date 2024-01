Rakovina, které lékaři nechtějí říkat rakovina

Kdy rakovina není rakovina? Je to neočekávaná otázka, která v posledních letech vzrušuje svět léčby rakoviny, nejvýrazněji nyní s rakovinou prostaty. Wall Street Journal: Rostoucí počet lékařů podporuje to, co se může zdát jako neobvyklé: že rakovina prostaty nízkého stupně, která rostou velmi pomalu nebo neroste vůbec, by neměla být nazývána rakovinou nebo rakovinou. Důvodem je prý právě to Tato slova muže děsíJejich rodiny a někdy i jejich lékaři jsou nuceni hledat léčbu, která je agresivnější, než pacienti potřebují – zanechávají muže s vysilujícími vedlejšími účinky – místo aby pečlivě sledovali přístup vyčkávání a pozorování.

Změna názvu by nebyla bezprecedentní. Jiné formy rakoviny štítné žlázy, děložního čípku a močového měchýře byly překlasifikovány, někdy částečně proto, aby se zabránilo vystrašení lidí od rakoviny, u níž je menší pravděpodobnost šíření. „Slovo ‚rakovina‘ vyvolává spoustu úzkosti a strachu,“ říká Dr. Laura Esserman, profesorka chirurgie a radiologie na Kalifornské univerzitě v San Franciscu a ředitelka jejího Centra pro péči o prsa, která obhajuje nízkou stupeň typu rakoviny. -Riziko přejmenování rakoviny prsu. „Pacienti si myslí, že když zítra něco neudělám, zabije mě to. Ve skutečnosti to není pravda.“