Další hrou od tvůrce „Stardew Valley“ je „Haunted Chocolatier“

Údolí Stardu Tvůrce obsahu Eric Baron, neboli „ConcernedApe“, překvapivě odhalil svou další hru, strašidelná čokoláda. Má stejný vzhled jako rozdělené SNES stardoA S postavami, statickými klipy a podobně poutavými a svéráznými tématy.

Podle Baroneho Články na novém webu. Video ukazuje postavy mířící do města, hradu, hory a dalších scénářů, aby našly přísady a odrazily tvory.

Od té doby je to Barronův první zápas Údolí Stardu Spustil se v roce 2016, ale zatím to není nic jiného než demo. Barron ještě není hotový s herními systémy a řekl, že ani nechce být před spuštěním „vázán na nějaký konkrétní koncept toho, co je hra“.

strašidelná čokoláda Vypadá a cítí se hodně stardo Nejprve. Ve FAQ však Barron uvedl, že zde budou určité zásadní rozdíly, zejména pokud jde o hratelnost.

Má rád Údolí StarduA strašidelná čokoláda Je to další „městská hra“, kde se přestěhujete do nového města a zažijete nový způsob života. Poznáte lidi z města, dosáhnete svých cílů a dosáhnete pokroku mnoha způsoby. To vše je podobné Údolí Stardu. Základní hratelnost a motivy jsou však trochu jiné. strašidelná čokoláda Je to akčnější RPG než Údolí Stardu. Spíše než farma je ústředním bodem vašeho úsilí, je to obchod s čokoládou.

Barone neprozradí další detaily, například zda je nový titul zasazen do stejného světa stardoŽádné datum vydání nebo dokonce obecný časový rámec. Řekl, že to bude jen pro jednoho hráče a pro více hráčů se neplánuje. Hra přijde „stoprocentně“ na PC, i když má „plný záměr přivést ji i na jiné hlavní platformy“.