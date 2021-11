West Ham United novými investicemi získává větší český vliv

West Ham United tento týden získal větší český vliv, když miliardář Daniel Gretínský koupil 27procentní podíl ve fotbalovém klubu. Tento krok navazuje na přítomnost tří českých internacionálů v kádru prvního týmu klubu.

Credinski v současnosti vlastní ve své rodné zemi nejlepší tým Sporta Brock, takže mu podnikání ve fotbalovém světě není cizí, ale jeho účast ve West Ham United je jeho prvním krokem do pěti nejlepších lig světa.

Ačkoli to byl jeho první pokus o anglický fotbal, nebylo to jeho první podnikání ve Spojeném království, protože drží podíly ve společnostech Royal Mail a Chainsbury.

Dohoda prý směřuje k úplnému získání klubu po blíže nespecifikovaném období. Původně koupené akcie měly pro klub hodnotu asi 600 až 700 milionů.

Pokud bude obchod plně získán, ukončí to desetileté působení Davida Golda a Davida Sullivana, i když je to ještě daleko.

Během několika dní, kdy by český miliardář souhlasil s nákupem velkého podílu ve West Ham United, by to mohlo vést k úplné akvizici.