Apple (AAPL), Google (GOOG), Tesla Motors (TSLA) – Apple „zradil“ My Trust, říká uživatel iPhonu, který ztratil 1 milion dolarů kvůli spoofingu bitcoinových aplikací

že Společnost Apple (NASDAQ: AAPL), uživatel smartphonu, Philip Christodoulou, přišel o více než 1 milion dolarů Bitcoin (BTC) poté, co si stáhl aplikaci z obchodu s aplikacemi pro iPhone, The Washington Post zmínil Úterý.

co se stalo: Cristodolo zuří na společnost Tima Cooka poté, co v podvodné aplikaci ztratil 17,1 bitcoinů, uvádí The Post.

Uživatel iPhonu utrpěl ztrátu přibližně 1,01 milionu USD podle obchodní ceny BTC ve výši 59 194,26 USD v době zveřejnění.

Bitcoiny byly údajně ztraceny poté, co Cristodolo stáhl aplikaci z App Store a zkontroloval svůj zůstatek bitcoinů minulý měsíc.

Christodoulou hledala „Trezor“ v App Store, což vedlo k výsledku, který zahrnoval logo podobné tomu, které použil výrobce hardwarové peněženky se kryptoměnou stejného jména, uvádí Post.

Po stažení aplikace z pětihvězdičkového App Store ztratila své úspory za méně než sekundu.

Cristodolo vyjádřil svůj hněv na výrobce iPhone v kalifornském Cupertinu. Řekl: „Zradili důvěru, kterou jsem v ně měl.“

„Apple si nezaslouží utéct.“

proč tě to zajímá: Mluvčí Apple uvedl, že App Store je „nejbezpečnějším světovým trhem aplikací“, uvádí The Post.

„V omezených případech, kdy zločinci podvádějí naše uživatele, podnikáme proti těmto aktérům rychlá opatření, abychom zabránili podobným porušením v budoucnu,“ uvedl mluvčí společnosti.

Viz také: Nejlepší kryptoměnové peněženky

Apple se údajně přiznal k dalším podvodům s kryptoměnou v App Store, ale počet nezveřejnil.

Britská společnost Coinfirm, která se specializuje na regulaci kryptoměny, uvedla, že falešné aplikace na Apple a Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Dceřiné obchody s aplikacemi Google jsou populární.

Podle společnosti Coinfirm pět lidí nahlásilo krádež kryptoměny falešnou aplikací Trezor pro iOS v celkové hodnotě 1,6 milionu dolarů. V systému Android jsou ztráty v kryptoměně celkem 600 000 USD.

Samotný Trezor nemá mobilní aplikaci. Mluvčí společnosti uvedl, že už roky informoval Apple a Google o falešných aplikacích, které předstíral, že jsou jejich produktem, informovaly noviny.

Tento měsíc byl podveden uživatel kryptoměny 10 BTC. Nyní má hodnotu přibližně 591 000 USD Poté, co se stal obětí podvodníka předstírajícího za Elona Muska, generálního ředitele společnosti Tesla Corporation (NASDAQ: TSLA).

Pohyb ceny: Akcie společnosti Apple v úterý uzavřely o 1,23% méně na 119,90 USD

čti následující: „Tiger King“ NFT zítra klesá – navzdory tomu, že Tiger King sám proti

© 2020 Benzinga.com. Penanga neposkytuje investiční poradenství. Všechna práva vyhrazena.