Kontaveitův odchod do důchodu udržuje wimbledonské naděje naživu

Anett Kontaveit z Estonska odchází do důchodu kvůli problémům se zády (Manan VATSYAYANA)

Bývalá světová dvojka Anett Kontaveitová po středečním vítězství v prvním kole řekla, že má příliš velké bolesti na to, aby pokračovala ve své tenisové kariéře po Wimbledonu.

A Estonka minulý měsíc oznámila, že po grandslamovém stadionu v Londýně skončí ve věku 27 let.

Na sociálních sítích uvedla, že jí lékaři řekli, že má degeneraci bederní ploténky na zádech.

Kontaveitová ve středu porazila italskou nasazenou Lucrezii Stefaniniovou 6-4 6-4, čímž si prodloužila svůj bye turnaj a ve druhém kole se utká s českou 32. nasazenou Marií Bouzkovou.

„Je to určitě emocionální a ano, cítím se trochu jinak,“ řekla po svém vítězství.

„Ale jsem opravdu nadšený, protože tady snad odehraju ještě pár zápasů a dám ze sebe to nejlepší pokaždé, když jdu na hřiště, a to je to, co dělám celou svou kariéru. Opravdu to chci dělat.“ to ještě naposledy.“

Kontaveitová, která se loni vyšvihla na druhé místo v kariéře, ale nyní klesla na 81. místo na světě, uvedla, že řada hráčů se ji snažila přesvědčit, aby si kariéru prodloužila.

Ale ona trvala na tom, že nemůže pokračovat.

„Je opravdu hezké, že se snaží,“ řekla. „Myslím, že to zkusilo hodně lidí.

„Ale myslím ta rozhodnutí, protože nemůžu hrát skoro bez bolesti během zápasu, takže to bylo samozřejmě něco, o čem jsem přemýšlel velmi dlouho.

„Ale bylo to velmi těžké rozhodnutí a jakmile se rozhodnu pro něco tak velkého, jako je toto, obvykle o tom nezačnu pochybovat.“

Kontafit řekla, že svůj problém se zády objevila v loňském roce a vyzkoušela různé přístupy, včetně cviků na posilování břicha a odpočinku.

„Trvalo pár zápasů, než jsem ji začala znovu cítit, také velmi krátké zápasy,“ řekla Estonka, která svůj úvodní zápas ve středu dohrála prášky proti bolesti.

„Mám pocit, že jsem zkusil všechno, co jsem mohl.“

Kontaveitová, jejímž dosavadním nejlepším výsledkem na grandslamovém turnaji bylo postup do čtvrtfinále Australian Open 2020, řekla, že po odstoupení ze hry bude pokračovat v psychologických studiích.

„Studium mě opravdu baví a velmi mě zajímá psychologie, takže doufám, že se o ní v budoucnu dozvím více a více a bude mi to stále více pomáhat,“ řekla.

JW/DJ