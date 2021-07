Ash Barty, šampión Wimbledonu, sledování olympijských her v Tokiu „Mám spoustu dalších cílů, sny na mysli“ | tenisové zprávy

Světová jednička Ash Bartyová v sobotu ukončila devítileté čekání v All England Clubu, když ve finále porazila Karolínu Plíškovou 6-3, 6-7 (4) 6-3 a zvedla tak svůj první titul ve Wimbledonu. Až do letošního roku se nikdy nedostala do čtvrtfinále turnaje, ale započítala to, když to udělala. Ale nezastaví se tam jako dvojnásobná grandslamová šampiónka, která se již zaměřila na nadcházející olympijské hry v Tokiu.

Bojovným vítězstvím nad českým soupeřem v nejvyšším zápase se 25letá Barty stala první australskou ženou od skvělé Yvonne Gulagongové v roce 1971, která zvedla ženský titul ve dvouhře.

Další zastávkou Barty je Tokio, protože vypadá, že se stane teprve čtvrtou ženou po Stevie Grafové (1988), Venuši (2000) a Sereně (2012) Williamsové, kteří ve stejném roce zvítězili na World Open ve Wimbledonu a na olympijských hrách. éra.

„Možnost reprezentovat Austrálii na olympijských hrách by byla skvělá zkušenost a v příštím období je důležité oslavovat skutečnost, že jsme ve Wimbledonu dosáhli něčeho opravdu zvláštního,“ řekl Barty australským médiím.

“Mám spoustu dalších cílů, sny, které mi procházejí myslí a uvnitř mého týmu, a určitě je resetujeme v příštích několika dnech … Užijeme si nějaký čas společně a pak se vrátíme znovu. Ale opravdu se těším na Olympiády. “

Šampionka French Open z roku 2019 uvedla, že je zázrak, že dokonce měla možnost hrát ve Wimbledonu poté, co ji zranění stehna donutilo odejít do druhého kola za Roland Garros.

„Posledních šest týdnů jsem hodně plakal,” řekl Barty. „Hodně z toho pro Francouze bylo srdcem a nyní, radostí a štěstím a tím, jak moc se všechno změnilo.”

„Řekli jsme od Francouzů, že bude pozitivní stránka, a našli jsme ji.“

Zahájení letních her je naplánováno na 23. srpna.

(se vstupem od Reuters)