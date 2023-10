Režisér Kingdom Tears mluví o tom, co se stalo s technologií Sheikah z filmu Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Kingdom Tears Je založen na mechanice a světě Breath of the Wild, ale jsou zde některé prvky, které chybí, jako jsou Sheikah Towers a Guardians. Na jejich místě jsou věci jako Skyview Towers a nové typy nepřátel, které jsme v předchozím titulu neviděli. Ale co se vlastně stalo s technologií Sheikah v Breath of the Wild?

Hidemaru Fujibayashi, který režíroval Tears of the Kingdom a Breath of the Wild, poskytl vysvětlení v rozhovoru pro Telegrafovat. Vysvětlil, že technologie Sheikah prostě zmizela – což lidé z Hyrule zřejmě viděli. Nicméně Fujibayashi řekl: „Je to považováno za záhadu.“

Fujibayashi řekl výstupu:

„Zmizeli po porážce Calamity (Sealed).“ Toho byli také svědky všichni lidé z Hyrule, ale nikdo nezná mechanismus ani důvod jejich zmizení a je to považováno za záhadu. Předpokládá se, že od té doby, co katastrofa zmizela, zmizeli i oni, protože jejich role byla splněna. Záhadné události a podivné jevy jsou však v Hyrule běžné. Lidé tedy jednoduše předpokládali, že důvod zmizení pravděpodobně souvisí se starověkou technologií Sheikah, a zdálo se, že se nikdo nepokusil tuto záležitost dále prozkoumat. Hlavní civilizace v Breath of the Wild a Tears of the Kingdom jsou velmi odlišné, takže jsme vymysleli hru kolem konceptů, které rezonují s každou z těchto civilizací.

