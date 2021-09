Prodej beze stopy, prodej zbraní, první promo kapky (exkluzivní)

Nové prodeje evropského filmu Udělal několik obchodů pro film „Nezanechávejte stopy“ od polského režiséra Jana B. Benátský filmový festival. různorodý Získal exkluzivní přístup k upoutávce filmu.

Produkoval Aurum Film, produkční dům za Janem Komasou Nominace na Oscara “tělo KristovoSnímek byl prodán společnostem Imagine Film Distribution společnosti Benelux a Scanorama z Litvy. Jak již bylo dříve oznámeno, film byl také vybrán společností Memento Films Distribution pro Francii.

Film Leave Be Traces se odehrává ve Varšavě v 80. letech minulého století a je založen na skutečném příběhu mladého muže (Tomasz Zeczek), který byl svědkem smrtelného bití svého přítele (Mateusz Gorski) policií. Odhodlán svědčit o vraždě u soudu, musí se postavit plné síle komunistického režimu, který využívá inteligenci, policejní síly, média a zkorumpovaný soudní systém, aby se pokusil umlčet jej.

Mluvit k různorodý Před premiérou filmu v Benátkách Matuzinski řekl, že ho producentka Anita Hickenbotham oslovila o několik let dříve s kopií knihy Cesare Zázarewicze Leave Leave Traces: The Case of Grzegorz Przemyk, knihy, na níž byl film založen.

Ačkoli to popisovalo jeden z klíčových soudních případů té doby – událost, která by mobilizovala členy hnutí Solidarita, které nakonec svrhlo polský komunistický režim -, režisér byl překvapen, že nebyl nikdy adaptován do filmu. Okamžitě ho zaujalo jeho bohaté a mnohovrstevnaté vyprávění, stejně jako výzva vykreslit události uvnitř policejní stanice, které vedly k Przymekově smrti.

“Jednou z otázek, které mě při čtení napadly, bylo, kolik věcí se vlastně můžete dozvědět o tom, co se tam stalo? Jak daleko můžete zjistit pravdu?” Řekl.

Je to otázka, která ho přiměla natočit film, ve kterém se měnící se úhly pohledu vyhýbají morálním soudům. „Opravdu jsem se snažil vykopat každý detail těch hlavních a vedlejších postav, abych zjistil, kým ve skutečnosti jsou – proč to udělali, mysleli si, že je to správně nebo špatně,“ řekl. „Nechci soudit své postavy ve filmu. Je mi jedno, jestli jsou založeny na skutečném příběhu, nebo ne. Tohle nejsou kina.

Dodal: „Každý skvělý film je nějakým podnětem k tématu nebo příběhu, neříká, co je špatně a co je správné, ani kdo co a proč udělal.“ “Opravdu mě zajímá svoboda rozhodování diváka. Musím jim dát nástroje k přemýšlení – neříkat, že je to dobře nebo špatně.”

Produkce Leave No Traces Budu Budzak a Aneta Hickinbotham pro Aurum Film, v koprodukci s Les Contes Modernes, Arte France Cinéma, Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma, Canal Plus, Background Films, Magiclab, Česká televize a Mazovia Warsaw Film Fund. Byl vyroben za podpory Polského filmového institutu, Région Provence-Alpes-Côte D’azur, Région Auvergne-Rhône-Alpes a ve spolupráci s Národním centrem pro film a animovaný obraz a Českým filmovým fondem.

Kaja Krawczyk-Wnuk napsala scénář z knihy Cezary Łazarewizc s kinematografií z polského DoP a Matuszyńského dlouholetého spolupracovníka Kacpera Fertacze. Ve filmu hrají Tomasz Zyczyk, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grushowska, Mateusz Gorski, Robert Wickiewicz, Tomasz Kott a Sebastian Pawlak.

Matuszyńského „Poslední rodina“, která měla premiéru na filmovém festivalu v Locarnu, byla znepokojivou autobiografií malíře konce 20. století Zdzisława Beksińského a jeho problémové rodiny, jejíž různorodý chválen a chválen Za své „výjimečné fotografické dílo a nezaměnitelné oko pro detail časového období“.

Leave No Trace podobně detailně evokuje texturu Varšavy osmdesátých let, což se režisérovi podařilo v těsné spolupráci s Fertaczem, výtvarníkem Pawełem Jarzębskim a dalšími vedoucími oddělení. “Jsem typ režiséra, který opravdu miluje práci v pre-produkci s každým oddělením,” řekl Matusinski. „Stejně jako u kameramana jsem udělal stejnou práci s líčením, módou a stylingem, protože vím, že každý detail je důležitý.“

Výsledkem je částečně zpomalené drama, částečně špionážní thriller, protože režisér zahrnuje některé prvky žánru, který nedávno objevil při natáčení osmidílné série „Král Varšavy“, drama Polska ze 70. let minulého století. S ozvěnou „Peaky Blinders“ a „Gangs of New York“.

„Věděl jsem, že film bude dlouhý, a věděl jsem, že jde o vícevrstevný příběh,“ řekl. “Myslel jsem, že bych mohl použít žánr, aby byl pro publikum přitažlivější, a to smícháním dramatu, špionáže a vzrušení.” [elements]. Matusinski čerpal inspiraci z raných děl Francise Forda Coppoly a Martina Scorseseho a také se pokusil vyvolat rozzuřenou hrozbu jiné klasické americké kinematografie 70. let minulého století. „Je to jako v‚ Čelistech ‘, když se dozvíte, že je v moři žralok. Bojíš se pokaždé, když uvidíš pláž. “

Navzdory zneužívání strachu a paranoie, které byly v Polsku v komunistické éře převládající, zanechávají stopy beze stopy ohlasy v současnosti, s pokračujícím zasahováním pravicové politiky nejen do Polska, ale po celém světě a bojem za občanské svobody více z bojiště. Matuzinski citoval vraždu George Floyda jako příklad toho, že stejná zneužití moci, která vedla ke smrti Grzegorze Przymce, tvoří dnes spojovací bod při hledání spravedlnosti.

“Pro mě je kino jakýmsi zvláštním zrcadlem, kde můžete vidět příběhy z minulosti, které jsou nějakým způsobem propojeny se současností,” řekl. „Nebo z toho můžeš vzít nějaké věci a udělat svět hned lepším. Tento film jsem natočil, protože jsem si chtěl tento příběh zapamatovat, a to je jediné, co mohu udělat.“ [try to prevent] Opakování toho druhu na světě. “

