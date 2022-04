Velká finská rodina Halonenů | hodina očekávání

„Bylo to úžasné,“ řekl o dospívání. „Za nic na světě bych to nevyměnil… Kdykoli jsem chtěl něco dělat, sportovat, vždycky bylo s kým hrát.“

Brian je třetí nejstarší z dětí a jeden ze sedmi chlapců a čtyř dívek. Halonenovy děti jsou ve věku od 26 do 8 let. Jim pracuje ve společnosti Honeywell a Carol pracuje v pojišťovací makléřské společnosti.

„Každý z nich je můj,“ řekl o své rozvětvené rodině.

Ve hře Halloween je speciální funkce. Delano, Minnesota, získal 44 bodů (36GP-21G-23A) pro Michigan Tech ve své první sezóně, která skončila minulý víkend jeden krok od Frozen Four. Jeho ofenzivní statistiky ho posunuly blízko vrcholu většiny tříd NCAA/CCHA, včetně číslo jedna v zemi v gólech 5 na 5.

Hvězdná kampaň mu vynesla nominaci jako jednoho z 10 finalistů na Hobey Baker Award.

Budoucí kolega Devils Luke Hughes, nováček z Michiganu pracující s Wolverines o nadcházejícím víkendu na Frozen Four, byl také jmenován finalistou Hobey Baker. Ale Halonen a Hughes nebyli na konečném seznamu, když byl ve čtvrtek snížen na tři.

„Byla to velmi skromná věc a to, co Hobby Baker udělal pro univerzitní hokej, mluví samo za sebe,“ řekl Halonen k 10 nejlepším nominacím.

Zájem Devils mluví sám za sebe vzhledem k jeho nyní ukončené vysokoškolské kariéře. Zaujalo to i další kluby NHL, Proč miluji ďábly?

Jeho slovy:

„Devils jsou špičková organizace, dělají všechno správně a to bylo evidentní, když jsem mluvil s vývojovým týmem. Jsou týmem, který je na vzestupu. Byly tam i jiné týmy (zájem), ale všechno o Devils bylo opravdu nezapomenutelný… jsem velmi šťastný.“

Halonen se hlásil do Utica Comets a zbytek sezóny bude hrát pod amatérskou smlouvou. Dvouletá smlouva NHL začíná příští sezónu.

Halonen, který měří 6 stop 215 liber, řekl, že jeho silová hra hraje příkladnou roli v progresi síly.

„Strašně rád trefím míč do puku a spouštím ho do sítě,“ říká.

Dělat to jako profesionál bude vyžadovat odhodlání.

„Nemyslím si, že je jedna oblast, na které bych se potřeboval speciálně zapracovat, chci se zlepšit plošně. Myslím, že to je to, co je potřeba k tomu, abych byl dobrým profesionálem.“

Halonen se zatím přizpůsobuje svému novému prostředí v Utica. Váhal, zda říct, kdy to bude znamenat hru, protože právě začínal s American Hockey League velkého klubu. Zhruba v příštích šesti týdnech také dokončuje strojní inženýrství na Michigan Tech.

Byla to úžasná smršť, včetně loučení se svými spolužáky, se kterými strávil čtyři roky.

Kromě jeho skupiny sourozenců je o Halonenovi ještě jeden zajímavý rodinný příběh. Je bratrancem bývalého ďábla Blakea Pietilly, který za klub NHL odehrál 38 zápasů, naposledy v roce 2019. O šest let starší Pietilla hrál také za Michigan Tech.

Brankář Michigan Tech se shodou okolností jmenuje také Blake Pietilla, ale ani s jedním bratrancem nemá nic společného.

„V této části severního Michiganu je to běžné finské jméno,“ vysvětlil Halonen, který má finské dědictví na obou stranách své rodiny. „V té době se mnoho Finů a Švédů přistěhovalo do Minnesoty, Wisconsinu, Michiganu a Manitoby, protože si byli velmi podobní (odkud pocházejí).“