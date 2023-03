Továrna, která staví kosmické lodě pro mise na nový Měsíc

„Jo, vidíte spoustu drátů a trubek, které jsou již integrovány,“ říká Witt. „V tuto chvíli bych řekl, že je hotový tak ze 70 %. Chybí v něm velké části – jako špičková elektronická zařízení a skříně. To je důvod, proč to nevypadá tak moc, když to porovnáte s jinými sestavami.“

To není překvapivé. „Na jednotku je 22 000 dílů. Vypadá to, že je již plný, ale množství dílů, které přicházejí, je neuvěřitelné.“

Každý modul ESM je 4 metry (13,2 stop) široký, 4 metry vysoký, jeho dokončení bude trvat 16 měsíců a po spuštění váží přibližně 13 tun. ESM-1 již úspěšně letěl. Byla vypuštěna 16. listopadu 2022 jako součást mise Artemis I a vynesla neosádkovou kapsli Orion na oběžnou dráhu Měsíce na 25denní návratové misi.

Inaugurační ESM použila čtyři 7metrová (24 stop) křídla, každé sestávající ze tří solárních panelů, aby pomohla pohánět neposádkovou kapsli Orion na 25denní návratovou misi na oběžnou dráhu Měsíce. Zbytek modulů ESM je na výrobní lince, v různých fázích dokončení a jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohon, elektrickou energii a podporu života astronautů.

„Je to jako továrna a na to jsme hrdí,“ říká Ralph Zimmermann, projektový manažer Orion ESM ve společnosti Airbus. „Právě teď máme smlouvu na šest ESM. První přiletěl. Druhý byl doručen do Kennedyho vesmírného střediska (KSC) a je ve fázi testování a podstoupí další integraci s modulem posádky. číslo tři, čtyři a pět, které můžete vidět zde v Čisté místnosti v různých stavech integrace.“

ESM-4 je v pokročilejší fázi než ESM-5, který je v současné době integrován s vnitřními součástmi, jako jsou mechanické a elektrické subsystémy. ESM-3 bude do NASA doručen z letiště na prahu areálu v říjnu, kde bude integrován se solárními poli, spojen s modulem posádky Orion a připraven ke startu v roce 2025.