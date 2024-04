Ptačí chřipka může být důvodem, proč je v Hampton Roads vidět více mrtvých ptáků

PORTSMOUTH, Va. (WAFI) – Podle Virginia Department of Wildlife Resources (DWR) bylo nedávno hlášeno, že ptáci ve východní části Virginie, včetně Hampton Roads, stále častěji onemocní a umírají.

Tento jev je pravděpodobně způsoben vysoce nakažlivým virem ptačí chřipky H5N1, podle předběžných testů. Ptáci z Hampton Roads, Northern Neck a Central Peninsula byli nalezeni infikovaní.

Předchozí zpravodajství: Mrtví ptáci, kteří se myjí na břehu v Ocean View, jsou testováni na ptačí chřipku



Hampton Roads vidělo více mrtvých ptáků než obvykle. 10 On Your Side's Amy Avery v polovině března hlásila, že ptáci se vyplavují na břeh v Ocean View. Vedoucí oddělení Tidewater Rehabilitation and Environmental Education Lisa Barlow uvedla, že ptáci jsou důležití pro ekosystém a každý rok jich ubývá.

Byly hlášeny různé druhy pobřežního ptactva a vodního ptactva, ale podle DWR se zdají být nejvíce postiženy potápky, jespáci a rackové. Tyto výsledky jsou v souladu s tím, co bylo na místě hlášeno před dvěma týdny.

Barlow měl tehdy podezření, že příčinou těchto úmrtí může být vysoce patogenní ptačí chřipka.

„Všichni majitelé drůbeže ve Virginii musí zachovat nejvyšší úroveň biologické bezpečnosti, protože migrace volně žijících ptáků podél Atlantické migrační trasy a nedávné zjištění chřipky vodního ptactva u vodního ptactva potvrzují, že patogeneze těžké ptačí chřipky je v našem prostředí stále přítomná.“

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) považuje riziko přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků, ptáků na dvorku a komerční drůbeže na člověka za nízké. Lidem se však stále doporučuje, aby byli opatrní a používali při manipulaci s uhynulými ptáky nebo jejich likvidaci správná opatření, jako jsou rukavice, masky a ochrana očí.