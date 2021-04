Rychlá superstar Nikolai Eilers využívá své síly k dobrému

Nikolaj Ehlers dosáhl vrcholu slávy NHL a pro honosné Winnipeg Jets jsou na obzoru pravděpodobně větší věci.

Přítel a bývalý kolega se však domnívá, že malé věci znamenají hodně, pokud jde o jednoho z našich oblíbených synů v Dánsku.

„Všichni víme, jak skvělý je hokejista. Abyste to zjistili, stačí sledovat pět minut hry Gates. Ale ne každý ví, jak pokorný a jak dobrý je v přítomnosti člověka mimo led. můj čas s Nikolajem určitě, “řekl pro Morten Green, profesionální. Dane ve výslužbě, který pracuje jako evropský hráčský agent a televizní hokejový komentátor, v pátek telefonicky ze svého domova v dánském Horsholmu.

PAVEL GOLOVKIN / Související tiskové soubory Nikolai Eilers (vlevo) a Niklas Jensen oslavují vítězství Dánska nad Českou republikou na mistrovství světa v ledním hokeji 2016 v ruské Moskvě.

Čtyřicetiletý Green profesionálně hrál v Evropě 21 let, soutěžil na 19 světových šampionátech v Dánsku a řídil národní týmy v letech 2016 a 17, které zahrnovaly velmi rychlý a mimořádně zkušený dorostenecký tým.

Řekl, že je jasné, že prskající dítě bylo vychováno správně.

“Vzpomínám si, že Nikolaj přišel po prvním ročníku s letadly přímo do národního týmu, do našeho kodaňského tábora. Strávili jsme noc na dovolené a on ke mně přišel a řekl: ‘Mortene, myslíš si, že by byl v pořádku?” po večeři. Kdybych opustil hotel? Nepamatuji si, jestli to byl jeho bratranec nebo bratr, kdo se s ním chtěl setkat. Řekl: „Neviděl jsem ho už rok, bylo by v pořádku, kdybych šel na hodinu ven? “

“Toto o něm říká všechno. Myslí na ostatní a cítil, že je správné přijít a zeptat se mě jako vůdce, jestli může odejít. Je zřejmé, že jsme mohli přijít a odejít, kdykoli jsme chtěli. Ale on nechtěl, aby kdokoli pomysli si, že byl arogantní.

„Byl opravdu hráčem národní hokejové ligy a pro nás přišel jako velké jméno. Byl však velmi skromný a měl respekt ke starším hráčům. Když jsme dostávali jídlo, byl vždy poslední v řadě, stále se nás ptá, co by měl a neměl dělat, uvnitř a venku na sněhu … prostě opravdu dobrý chlap. “

„Byl opravdu hráčem národní hokejové ligy a udělal nám velké jméno. Byl však velmi skromný a respektoval starší hráče.“ Dánský kolega ve výslužbě Morten Green

Hlavní trenér Winnipegu potvrzuje, že úspěch nezměnil ani jednu věc od 25letého hráče z Aalborgu – 215 000 měst v severním Dánsku.

“Vždycky se nosil opravdu profesionálně. Pochází z hokejové rodiny, protože jeho otec (Heinz) tam byl trenérem. Když vidíte Nickyho kolem dětí nebo kolem fanoušků, vždy se hodně snaží .A má na to čas, “řekl Paul Morris. Opravdu v pohodě je to za 10 let, když bude dánským hráčem s nejvyšším skóre, bude ikonou sportu v dané zemi a bude pro mládež tam venku hodně udělat.

„To je velká výplata. Získali opravdu úžasného velvyslance, kterého oceňují v Kanadě a oceňují ho ve své druhé zemi, ale přijde domů a zlepší životy mladých lidí. Je to takový člověk. dobrý národní poklad. “

Frank Jan / The Canadian Press Ehlers ve čtvrtek oslavuje v Torontu svůj třetí gól proti Torontu Maple Leaves.

Morris promluvil po čtvrtečním vítězství Gatese nad Torontem Maple Leaves 5: 2, jedné z nocí, kdy Eilers vstřelili dva působivé góly, včetně důležitého výsledku ve třetí polovině, když popadl Mitcha Marnera – hráče, kterého často srovnává – za. Překonala ho za puk-míč, vrhla se dovnitř a jednou rukou na jeho hokejce zasáhla svůj 20. gól roku za brankářem Davidem Richesem.

„Dostal jsem v naší oblasti hůlku a myslel jsem si, že ji můžu bruslit a pokusit se nějak uvolnit disk, a fungovalo to. Jen jsem se snažil bruslit tak silně, jak jsem mohl, a získat hokejku,“ vysvětlil Eilers po zápase. „Udělal jsem pro mě dobrý odskok, zatímco jsem šel směrem k síti a jen jsem to zkoušel … hraji s velmi dlouhou holí, takže to fungovalo pro mě.“

Šumivé věci, ve skutečnosti, na co si manitobští hokejoví fanoušci zvykli od prvního kola (v pořadí deváté) v Quebecu v hlavní hokejové lize v roce 2014, vyřadily NHL v září 2015 ze soustředění po dvou po sobě jdoucích zápasech. 100 bodové kampaně s Halifax Mooseheads.

Během šesti sezón dal ve 413 zápasech 135 gólů a 302 bodů a letos dosáhl 20 gólů popáté za sebou.

Matt Wharf / Associated Press Files Ehlers se rozdělil s košili Winnipeg Jets poté, co byl vybrán na devátém místě v draftu 2014.

Morris je však více ohromen celkovým vývojem dynama 6-0, 175 liber v klíčových oblastech ledu, a ne jen tam, kde urážka pochází. Stále letěl neutrálním pásmem a mohl střílet smrtelně, ale jeho obranná hra stejné síly byla neporušená a nestyděl se fyzicky.

Velký Dane udělal pozoruhodné kroky od chvíle, kdy ho jeho šéf poprvé viděl na lavičce hrát.

„Poprvé jsem viděl Nikolaje Ellerse na videokazetě v tiebreakeru, když byl v Halifaxu, bože můj. Byly to kouzla dvě a půl minuty. Myslím, že ho Morris vyřadil ze hry,“ vzpomíná odkaz ale dynamický. “O Nikolajovi a hráči, který se z něj vyvinul. Je to konkurenceschopný chlap, že? Bojuje na zdech. Vyhrává boje, zvedá se, jen soutěží o vítězství a myslím, že ho to hodně baví.

„Góly jsou téměř druhořadé. Víme, že dá gól. Ale jeho hra se nyní vyvinula tam, kde si myslíte, že tento hráč je nyní hráčem play-off. Před dvěma nebo třemi lety měl problémy v tom drsném prostředí. Nyní to vypadá, že začíná se mu v tom dařit. “

John Woods / Free Press Files Ehlers oslavil svůj první hattrick National Hockey League v lednu 2016.

Green pevně věří, že přechod na úplnějšího a spolehlivějšího hráče byl vždy v novinách Ehlers, a to kvůli hokeji, který mu předal jeho otec, trenér dánského národního týmu.

Heinz Eilers hrál profesionálně 20 let, z toho pět v Dánsku a osm ve Švédsku, trénoval a vychovával rodinu ve Švýcarsku. To je místo, kde se Nikolaj – spolu s Billem / Pennym ze švýcarského juniorského programu – roztrhal, než skočil do QMJHL.

Starší Ehlers, nyní 55 let, byl ve skutečnosti vybrán New York Rangers v devátém kole (celkem 188) projektu NHL 1984 a za Dánsko hrál na devíti světových šampionátech.

Green řekl, že si užíval obrovských privilegií hrát si s otcem a synem – na konci a na začátku své kariéry.

„Heinz je jedním z nejchytřejších hokejistů, se kterými jsem hrál. Byl to v Evropě velmi velká hvězda. Byli jsme společně dva týmy na mistrovství světa,“ řekl. „Nikolaj má tento hokejový pocit od svého otce. Když přišel s námi, byl velmi dobrý v útočení, ale je vidět, že mu chybí ta 200 stopová hra, stejně jako spousta mladých hráčů. Ale teď mu Jets může věřit ve všech stavech.

„Jeho vývoj byl velmi zajímavý, když ho sledoval. Pro tak malého chlapa, mít takový výstřel, to prostě není normální. Má skvělý výstřel v zápěstí, který vychází z ničeho, s velmi rychlou palbou, samozřejmě všichni ví o rychlosti, ale také si myslím, že prokázal svou schopnost hrát ve velkých zápasech. Loni hrál skvělý zápas play-off s Gatesem, i když tým nešel daleko. “

„Byl úžasný od první hry roku. Je to, jako by měl co dokázat, a udělal to.“ Mark Shevelle

Ehlers byl pravděpodobně nejlepším hráčem Winnipegu v postsezónní sérii, kterou loni v létě nakonec ve čtyřech zápasech zachytil Calgary Flames, a v této dynamice pokračoval i v roce 2021.

“Byl úžasný od první hry roku. Je to, jako by měl co dokázat, a udělal to. Byl pro nás skvělý na obou koncích, nejen když dával góly, ale také bojoval v (útočném) prostoru, vytahoval se „Jde do uličky, aby získal záběry, všechno. Dělal všechny správné věci, a proto byl odměněn,“ nabídl Mark Shiffley z Winnipeg Center.

Ehlers se umístil na čtvrtém místě v bodech NHL Daneem – za ním jsou pouze Detroit Red Wings, Frans Nielsen (473), Mikel Boydker (327), který nyní hraje ve Švýcarsku, a Lars Ellier z Washingtonu Capitals (313) – ale odehrál mnohem méně zápasů. .

Je spokojen s pokrokem, kterého dosáhl, a s tím, co jeho úspěch znamená doma.

Cody McLachlan / The Canadian Press Files Ehlers vstřelil 135 gólů a 302 bodů ve 413 zápasech během šesti sezón, letos dosáhl 20 gólů popáté za sebou.

„Víš, (300 bodů) pro mě hodně znamenalo. Doufám, že tam budou další. Už se necítím jako ten mladý muž. Hledal jsem chlapa jako Frans Nilsen, Peter Regen a Janick Hansen, být jedním z těch chlapů je … Nyní v malé hokejové zemi, jako je Dánsko, je to velmi zvláštní, “řekl Eilers.

„Jsem na to hrdý a snažím se každou noc dostat ven a hrát tak tvrdě, jak jen mohu, abych jim ukázal, že jejich sen může být skutečností. Když přijdu domů, zkusím strávit nějaký čas v hokejových školách v Aalborgu odkud pocházím; můžete vidět, že to pro ně hodně znamená. “Je to zábavné, vzrušující a pro mě hodně znamená.”

Michael Sofso, sportovní reportér v dánském Odense, nedávno vydal knihu, která zaznamenává zneužití všech 14 hráčů narozených v Dánsku v National Hockey League a je zde uvedena kapitola o rychlém leteckém útočníkovi.

„Když přijdu domů, snažím se trávit čas na hokejových školách v Aalborgu, kam přijdu; vidíš, že to pro ně hodně znamená. Je to zábavné a vzrušující a pro mě hodně znamená.“ Nikolaj Ehlers

Řekl, že Ellier má osobnost vítězství v Stanley Cupu 2018 a že brankář Frederick Anderson, který v současné době trpí zraněním, dostává velkou ránu za hraní s Maple Leafs, ale že nesporný favorit dánského fanouška NHL nosí Jets struny.

Sofso řekl: „V hokejovém prostředí jsou ostatní hráči velkými hvězdami, ale Nikolaj nyní vede.“ “V tuto chvíli je jedním z deseti nejlepších sportovních hráčů v Dánsku. Clara Towson, naše tenisová hvězda nebo Victor Axelsen, patří mezi nejlepší na světě v badmintonu a naše fotbalové, házené a cyklistické hvězdy se stávají hodně pozornosti.

„Lední hokej je v Dánsku malý sport a medializace to bohužel odráží. Ale Nikolaj Eilers je hvězda. Byl jsem několikrát vyslechnut a byl nejen dobrým hokejistou, ale také přátelským a přátelským osoba.”

[email protected]

Twitter: WFPJasonBell