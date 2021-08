Rusko ruší omezení letů do Dominikánské republiky, České republiky a Jižní Koreje – podnikání a ekonomika

Moskva 16. srpna Ruské krizové centrum v pondělním prohlášení uvedlo, že ruské krizové centrum pro boj s koronavirem zrušilo 27. srpna omezení pravidelných a charterových leteckých linek z Ruska do Dominikánské republiky, České republiky a Jižní Koreje.

“Po diskusích a zvážení epidemiologické situace v některých zemích bylo rozhodnuto zrušit od 27. srpna omezení pravidelných a nepravidelných (charterových) mezinárodních letů z ruských letišť do Dominikánské republiky, Jižní Koreje a České republiky,” 2021. “, píše se v prohlášení.

Kromě toho budou mezinárodní lety obnoveny z mezinárodního letiště Surgut 27. srpna.

Podle ruského krizového centra pro boj s koronavirem se počet pravidelných letů z Ruska do Maďarska, Kypru, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu od 27. srpna zvýší.

Počet letů mezi Moskvou a Budapeští se zvýší ze čtyř na sedm týdně, přičemž z několika dalších měst bude povolen jeden let týdně. Počet letů z Moskvy do Larnaky a Paphosu na Kypru také dosáhne sedmi, zatímco ostatní ruská města budou organizovat čtyři lety týdně.

Z Moskvy do Biškeku a Dušanbe bude týdně provozováno sedm letů. Mnohým ruským městům bude navíc povolen jeden let týdně do kyrgyzského hlavního města a tádžického hlavního města Khujand a Kolob.

Letecká doprava s Maďarskem a Kyprem byla obnovena v červnu poté, co byla přerušena kvůli pandemii. Lety mezi Ruskem a Tádžikistánem byly obnoveny v dubnu a v roce 2020 se vrátily do Kyrgyzstánu.