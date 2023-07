SpaceX vypouští raketu Falcon 9 z jižní Kalifornie

SpaceX měla v plánu spustit a Raketa Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base v jižní Kalifornii v úterý večer předtím, než byla mise přerušena.

Raketa byla přerušena pět sekund před plánovaným časem vzletu ve 22:25 tichomořského času.

Raketa vynášela na oběžnou dráhu skupinu satelitů Starlink. Start byl zpožděn již od 21:34 před oficiálním ukončením mise.

„Vozidlo je bezpečné a pokračujeme ve vykládací sekvenci,“ je slyšet manažer startu, jak říká chvíli poté, co bylo zavoláno přerušení.

„Mějte na paměti, že účelem odpočítávání je pomoci nám identifikovat potenciální problémy před letem a existuje tisíc způsobů, jak se start může pokazit, a pouze jeden způsob, jak může dopadnout správně,“ řekl hostitel startu. „Vzhledem k tomu jsme na zemi velmi opatrní a pokud tým nebo auto uvidí něco, co vypadá trochu mimo, zastaví odpočítávání.“

Moderátor před ukončením vysílání řekl, že auto a užitečné zatížení jsou „v dobrém zdravotním stavu“. SpaceX oznámí další misi Falcon 9 v Kanály sociálních médií.

Podle společnosti mělo být během úterní noční mise přeneseno na nízkou oběžnou dráhu Země 15 satelitů.

Starlink Je to satelitní síť SpaceX navržená tak, aby přinesla levné internetové služby venkovským/odlehlým komunitám.

Po předchozích úspěšných startech má nyní Starlink více než 4 200 funkčních satelitů obíhajících kolem Země, Podle CNET. Starty jsou součástí cíle společnosti vybudovat obří konstelaci širokopásmových satelitů po celém světě.

Po fázovém oddělení po startu má znovu použitelný booster Falcon znovu přistát na dronové lodi Of Course I Still Love You v Tichém oceánu.

Tato raketa Falcon 9 do dnešního dne dokončila devět vzletů a přistání.

Falcon 9 je podle SpaceX „první znovupoužitelná raketa orbitální třídy na světě“. Opakovaně použitelná loď je navržena tak, aby bezpečně převážela lidi a náklad na oběžnou dráhu Země i mimo ni.

K dnešnímu dni zaznamenala celá flotila Falcon 9 246 startů, 207 přistání a 180 opětovných zapálení.

Přerušený úkol lze vidět v přehrávači videa výše.