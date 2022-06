„Jurassic World: Dominion“ se na Netflixu nebude zobrazovat dříve než v roce 2026

The Jurský Svět Tato franšíza je bestie pro Universal a doufá, že udělá z Avengers: End Game třetí položku v sérii filmů o dinosaurech s Dominionem. S jeho uvedením v kinech by vás mohlo zajímat, zda se film někdy dostane na Netflix. Odpověď je pravděpodobně ano, ale kdy záleží na tom, kde žijete.

Jurassic World Dominion v režii Colina Trevorrowa se vrací Chris Pratt a Bryce Dallas spolu s řadou starších tváří, které si pamatujete z dob Jurského parku.

Šestý díl franšízy nedostává skvělé recenze, protože v současné době obsahuje soubor 36 % na RottenTomatoes s Financial Times, řekl:Franchising si je vědom svého hrozícího zánikuAu.

Očekává se však, že film dosáhne obrovských čísel v pokladnách kin po celém světě.

Kdy bude Jurassic World: Dominion na Netflixu v USA?

V předchozích letech jsme netušili, zda se filmy Universal objeví na Netflixu, ale díky dohodě oznámené a uzavřené v červenci 2021 víme, že Jurrasic World: Dominion míří na Netflix v USA, ale máme před sebou dlouhou cestu.

Při pohledu zpět na oznámení obchodučást, která se týká Jurský svět: Dominion je následující:

„V rámci dohody bude Netflix také licencovat práva na celé anime a živé vysílání z UFEG přibližně 4 roky po vydání, stejně jako práva na vybrané tituly z masivní filmové knihovny Universal.“

Proto, až budou platit výše uvedená data, Jurassic World: Dominion uvidíme na Netflix US nejdříve minimálně 10. června 2026.

Předtím film zamíří do Peacocka v prvním okně na základě Extra záchranná služba A 355 Mohlo by to být 25. července 2022. To proto, že divadelní okno Universalu se v posledních letech zhroutilo na pouhých 45 dní.

Pokud nemáte Páva, očekáváme DVD Netflix (Půjčovna DVD Netflix, která funguje pouze v USA), aby byl film převeden během několika příštích měsíců.

Bude Jurassic World: Dominion na Netflixu mezinárodně?

Na rozdíl od USA nemáme informace o oknech v jiných regionech, ale můžeme se podívat na přírůstky v tomto roce a předchozích letech, abychom uhodli, které regiony Netflix obdrží Jurský svět: Dominion V příštích měsících a letech.

Některé středoevropské země získávají nové světové filmy do 3 měsíců od jejich uvedení v kinech na základě přidání 355 Do Česka, Maďarska, Rumunska a na Slovensko 1. dubna. Na základě toho regiony Netflix obdrží tento film v září 2022.

Netflix v Jižní Koreji v současné době přijímá nové mezinárodní filmy přibližně rok po jejich debutu v kinech, což znamená, že je přijímá v roce 2023.

Pro většinu uživatelů Netflixu v zemích, jako je Kanada, Japonsko, Jižní Afrika, Indie a Spojené království, aktuálně dostáváte nové globální filmy (jako např. Doolittle To bylo přidáno do Netflixu ve většině oblastí zobrazených výše mezi koncem minulého roku a dnes) přibližně dva roky a něco po jeho uvedení v kinech. To znamená, že to na Netflixu neuvidíte minimálně do roku 2024.

Všechna tato mezinárodní data se samozřejmě mohou změnit a jsou založena pouze na předchozích dodatcích, kde smlouvy byly platné, ale nyní nemusí platit.