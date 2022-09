Nejdostupnější místa ve Velké Británii

Vzhledem k tomu, že stále více pracovníků opouští kancelář a volí práci z domova, stává se nevýrazné nájemné pro mnohé stále více neospravedlnitelné – zvláště když už není potřeba dojíždění do kanceláře a životní náklady věci také jen stěží pomáhají.

Není divu, že lidé hledají lepší poměr ceny a kvality v jiných částech země. A nyní nedávná studie odhalila nejlevnější místo pro ty, kteří se chtějí přestěhovat.

Výzkum expertů na hypoteční úvěry Buzz Capital zkoumal průměrné mzdy a ceny domů v 50 městech po celé Anglii.

Korunovali Carlisle jako nejdostupnější místo pro ty, kteří se chtějí přestěhovat, s průměrnou cenou domů 143 958 liber.

Bradford se však přiblížil druhému na 143 960 GBP s nejnižším rozdílem mezi cenou nemovitosti a průměrným platem (31 700 GBP za rok).

Nejlevnější britská města pro život:

1. Carlisle

2. Bradford

3. Stoke on Trent

4. Kingston upon Hull

5. Sunderland

6. Doncaster

7. Preston

8. Lancaster

9. Liverpool

10. Derby

Pro ty, kteří chtějí úplně změnit svůj pracovní život z domova někam do trochu exotičtějšího prostředí, bude Bali představovat skvělou příležitost přestěhovat se s nadějí, že do roku 2023 přiláká ročně 3,6 milionu návštěvníků do zahraničí.

K dispozici bude nové pětileté digitální vstupní vízum, které usnadní vstup vzdáleným, samostatně výdělečně činným nebo samostatně výdělečně činným cizincům.

Mohou „vytěžit maximum z hojnosti coworkingových prostor, vysokorychlostní Wi-Fi a zdravé ostrovní kuchyně po mnohem delší dobu, než tomu bylo dříve s ostatními“. Vstupní víza na Bali. „

„V minulosti to byly tři prvky: slunce, moře a písek. Přenášíme to do klidu, duchovnosti a udržitelnosti. Tímto způsobem získáváme lepší kvalitu a lepší dopad na místní ekonomiku,“ řekla indonéská ministryně cestovního ruchu Sandiaja. Řekl nového víza.

Nemluvě o tom, že bude zcela osvobozen od daní.

Podobná víza nabízejí i další země, které VisaGuide Seznamy jako Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Barbados, Bermudy, Cabo Verde, Kajmanské ostrovy, Chorvatsko, Curaçao, Dominika, Dubaj, Estonsko, Gruzie, Německo, Island, Malta, Mauricius, Mexiko, Montserrat, Norsko, Seychely, Španělsko, Tchaj-wan a Česká republika.

