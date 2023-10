PC specifikace pro Alan Wake 2 jsou zde – a jsou stejně děsivé jako hra samotná

Remedy odhalilo úplné systémové požadavky pro hraní nadcházejícího dílu Alan Wake 2 na PC.

Nabízí minimální, doporučené a ultra specifikace – kromě toho, co získáte, pokud zvolíte nastavení nízké, střední a vysoké ray tracing – hráči mohou při hraní PC verze hodnotit výkon svého hardwaru… a rozhodně to zní jako budete potřebovat docela výkonný stroj, abyste to mohli spustit, natož zlepšit výkon.

Ze zákulisí Alana Wakea 2.

Požadavky, které byly zveřejněny na jejích kanálech sociálních médií přes noc, ukazují, že budou vyžadovány nástroje pro upscaling 30 snímků za sekundu a hra vám zabere přibližně 90 GB úložného prostoru.

Úplnou specifikaci si můžete prohlédnout níže:

„Vypadá to, že si budeme muset počkat na optimalizovaná nastavení Alexander Battaglia společnosti Digital Foundry, abychom se dostali na dno výkonu versus vizuální stránky,“ řekl jeden z porotců. komentátor. „Tyto požadavky na PC jsou děsivé AF.“

Pokud jste nadšeni z vydání Alan Wake 2 koncem tohoto měsíce, ale nemůžete si úplně vzpomenout na události první hry – což je zcela rozumné vzhledem k tomu, že originál byl vydán před více než deseti lety) – Fortnite Absolutely Places může mít odpověď. Ano, opravdu.

Epic vydal zdarma 20minutovou rekapitulační epizodu Alan Wake ve Fortnite, která by měla sloužit jako osvěžení.

Minulý týden jsme se na EGX zeptali generálního ředitele Remedy Sama Lakea na vaše otázky týkající se části 2 a určitě jste se ho mohli zeptat na pár skvělých věcí. Podívejte se na celý rozhovor zde.

Alan Wake 2 vyjde 27. října na PC, PlayStation 5 a Xbox X/S.