Pacient, který za test soukromě nezaplatil, umírá na rakovinu kůže poté, co ho odmítla NHS

Koroner vydal varování poté, co 24letý muž zemřel na rakovinu kůže poté, co se rozhodl neplatit za soukromý lékařský test, který mohl onemocnět.

Gregor Lane šel ke svému praktickému lékaři v roce 2019 a stěžoval si na „znepokojující“ léze na zadní straně krku, ale bylo mu řečeno, že to neodpovídá kritériím zdravotnické služby pro další vyšetřování.

Poté zaplatil 140 liber za to, aby si jej nechal soukromě odstranit, ale rozhodl se neutratit dalších 65 liber za zaslání vzorků k analýze, aby se zjistilo, zda se nejedná o zhoubný nádor – postup, který by NHS podle vyšetřovatelů byl zdarma.

Asi o 14 měsíců později, přestože ho léze stále obtěžovala, se pan Lane vrátil ke svému praktickému lékaři a byl odeslán ke specialistovi, který mu diagnostikoval rakovinu kůže.

Skenování ukázalo, že se nemoc rozšířila a i přes léčbu zemřel v Addenbrooke's Hospital v Cambridge o něco více než dva roky později.

Caroline Jonesová, asistentka koronera pro Cambridgeshire a Peterborough, napsala NHS a ministerstvu zdravotnictví, aby vyjádřila obavy ohledně případu.

Ve své zprávě o prevenci budoucích úmrtí uvedla, že ačkoli nemohla dojít k závěru, že by laboratorní test v roce 2019 odhalil rakovinu pana Lina, znepokojilo ji, že tomu zabránily náklady na analýzu.

Nemá nárok na péči NHS

Řekla, že dodatečné náklady odvracejí pacienty, kteří se museli obrátit na soukromý sektor, protože neměli nárok na péči NHS.

„Je znepokojivé, že překážkou v podstoupení kompletního postupu, včetně histologické analýzy, se zdá být nákladná,“ řekla.

„Neoficiální důkazy získané na základě dotazu od ošetřujících lékařů spočívaly v tom, že dodatečné náklady spojené s histologickým nebo jiným vyšetřením, které NHS běžně zahrnovala do procedury bez nákladů pro pacienta, byly běžnou překážkou pro pacienty, kteří se pravidelně rozhodnou nedělat. že“. Provést další testy.

„I když se uznává, že by měly existovat standardy pro rutinní a nenouzové postupy, které mají být prováděny v NHS, mám obavy ohledně rozdílů v tom, co je zahrnuto do léčby, když je prováděna soukromě (kde je histologická analýza samostatným a dodatečným postupem). ). náklady) a co je běžně součástí léčby NHS.

„Proto se mi zdá, že existuje riziko budoucích úmrtí, pokud se pacienti, kteří nesplňují referenční kritéria NHS a kteří si musí platit za procedury, které mají být provedeny soukromě, na základě nákladů rozhodnou neabsolvovat histologickou analýzu, která mohla být poskytnuta.“ Jinak.na NHS zdarma, protože je dobře známou skutečností, že včasná detekce a léčba jsou zásadní pro snížení rizika metastatické rakoviny včetně rakoviny kůže.

Vyšetřování v srpnu vyslechlo, že pan Lane poprvé navštívil svého praktického lékaře v březnu 2019.

„Měl lézi v zadní části krku, která byla soukromě resekována, ale resekovaný materiál nebyl odeslán k histologické analýze, pravděpodobně kvůli dodatečným nákladům spojeným s soukromou analýzou vzorků,“ řekla paní Jonesová.

„Důsledkem toho, že Gregor nesplňoval referenční kritéria pro léčbu NHS při své první prezentaci s obtěžující lézí na zadní straně krku, bylo to, že se musel sám doporučovat na soukromé ošetření za inzerovanou cenu 140 liber.

„Byl informován, že dodatečné náklady na histologickou analýzu extrahovaných vzorků budou 65 liber, a tak se rozhodl neposílat vzorky na analýzu.

„Byla provedena další resekce.“

„Když ho v květnu 2020 léze nadále obtěžovala, vrátil se ke svému praktickému lékaři, který ho poslal na kožní oddělení, kde byla provedena další excize a analyzována a byla zjištěna rakovina kůže.

Ultrazvukové vyšetření ukázalo, že se melanom rozšířil do lymfatických uzlin, hrudní stěny a plic.

„Navzdory imunoterapii a cílené perorální terapii se melanom dál šířil a v červnu 2022 skeny ukázaly, že se rozšířil do Gregorova mozku tak, že se jeho stav stal fatálním.

„Byl umístěn na dráhu paliativní péče a poté, co byl přijat do Addenbrooke's Hospital dne 6. července 2022, dne 8. července 2022 zemřel.“

Paní Jonesová zaznamenala rozsudek smrti z přirozených příčin.

Ministerstvo zdravotnictví, NHS Anglie a Cambridgeshire a Peterborough Integrated Care System mají čas do 14. února reagovat na jeho obavy.