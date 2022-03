Elden Ring opravy nefunkčních misí, zde je návod, jak oživit tato NPC

Snímek obrazovky : FromSoftware / Kotaku

Pokud se přejídáte (nebo velmi násilně) elden prsten přehrávač, pak možná máte Zabijte několik NPC Tu a tam, aniž by si uvědomovali, že už jsou pro misi zásadní, nebo že drží důležitou ingredienci. Nebojte se: některé zabité NPC nejsou trvale mrtvé, nebo dokonce vždy šílené. Chcete-li vymazat historii, vše, co musíte udělat, je navštívit Church of Vows a říct „Sorry, my bad guy“, abyste je zabili.

No, je to trochu složitější. ale ne kteří což Mnohem více.

Snímek obrazovky : FromSoftware / Kotaku

Stačí zamířit do zříceného kostela ve východní oblasti lornia, západně od studny řeky Ainsel (nebo jižně od krystalového tunelu Raya Lucaria). Přivítá vás obrovská želva Merrill, kterou poznáte podle svého rozkošného papežského klobouku. Ale vlastně nepotřebuješ mluvit s ní. To, co opravdu hledáte, je socha lady Rinaly v zadní části. Nabídnutím spotřebního materiálu zvaného „Nebeská rosa“ k soše Krásné dámy budete moci oživit své oběti a odčinit jakékoli nepřátelství, které vám způsobili.

Heavenly Dew můžete získat několika způsoby. Existuje prodejce, který to prodává poblíž řeky Ainsel nebo Pidia v Caria Manor v severní Liurnii. Dew můžete také získat staromódním způsobem RPG: tím, že je budete drancovat z mrtvol. Pokud začnete hledat konkrétní těla v ruinách paláce Uhl, Nokronu, Night’s Sacred Ground, Nokstella a Akademie Raya Lucaria, najdete jich docela dost. Hej, je to nejmenší pokání, které můžeš udělat, abys vzal lidský život, že? Jsi monstrum.

Když už mluvíme o NPC, je nyní snazší je najít jako jiný elden prsten Aktualizace Přidejte na mapu snadno použitelné NPC. Pokud tedy máte zabijáckou náladu a hledáte potenciální oběti, podívejte se na svou mapu. (Opět, ty jsi opravdu monstrum.)

Ne všechny NPC lze obnovit, Poznámka. Takže si dobře rozmyslete, než se pokusíte někoho z nich zabít.