Původní trailer odhalení Switch byl odstraněn z kanálu Nintendo na YouTube

Připravte se nasadit si detektivní klobouky, chlapi, protože se skrývá záhada. Odhalený trailer Nintendo Switch – víte, ten, ve kterém skupiny trendových lidí hrají na nadcházející konzoli v nezapomenutelných, realistických prostředích, jako je párty na střeše nebo na basketbalovém hřišti – byl odstraněn z oficiálního kanálu YouTube společnosti Nintendo.

Jako první nás na to upozornil uživatel Redditu Obytný vůz na r/GamingLeaksAndRumours A jistě, když se podíváte na dotyčný kanál YouTube, odhalený trailer nikde není. Video samozřejmě zůstává dostupné na internetu prostřednictvím externích prodejen (které zveřejnil… GameSpotnapříklad), takže stále můžete najít inspiraci pro podivné a úžasné místo, ve kterém budete hrát svůj Switch, ale stále zůstává otázka: proč byl odstraněn z původního zdroje?

Jednoduchá (a pravděpodobně smutná) odpověď je, že byly odstraněny kvůli problému s licencí na hudbu. Doprovodná píseň traileru, „Ha Ha Ha Ha (Yeah)“ od White Denim, je píseň, jak říká jeden uživatel Redditu. Říkají mi Radek Poznamenává, že čelí určitým právním problémům poté, co byli původní distributoři dráhy nedávno získáni jinou společností. Otázky k písni SKUTEČNÝ Obvykle by vlastník byl dostatečným důvodem k odstranění takového videa a je velká šance, že přesně to jsme v tomto případě viděli.

Ale co když existuje jiný důvod? Obytný vůzPůvodní příspěvek Nintenda uvádí, že Nintendo v minulosti záměrně odstranilo odhalovací upoutávky, aby pro ně udělalo místo. poslednímožná Připojeno Oznámení za rohem. Možná vyměňujeme naše detektivní klobouky za staniolové, ale mohli bychom vidět, že se něco podobného děje i tady – koneckonců, zvěsti o ‚Switch 2‘ kolují každý týden se stále větší intenzitou. Je odstranění traileru OG Switch znamením věcí příštích?

Existuje celá řada možností, že zde Nintendo vyklidí ranvej, aby v budoucnu uvolnilo místo pro něco jiného, ​​i když naše logické mozky si nemohou pomoci, ale přikloní se k první, což je poněkud nudnější možnost – a to rozhodně nebude. cokoliv tak velkého jako nástupce Switche. Vadilo nám to tak blízko před prázdninami, že jo… že jo?