José Quijada pozval Angels‘ World Baseball Classic

Mike Trout učinil své velké oznámení, byl jmenován kapitánem týmu USA pro 2023 World Baseball Classic, během All-Star Week. Ale andělé mají další, o kterých doufají, že na turnaji budou hrát.

Angels úlevový džbán José Quejada V sobotu řekl, že dostal pozvánku do venezuelského týmu.

„To je v mých plánech na příští rok, ale nejdřív potřebuji získat povolení,“ řekl Quejada před týmovým vítězstvím 5:3 nad Minnesota Twins v domácím zápase Taylora Warda v 11. kole v sobotu. „Pokud dostanu povolení hrát a reprezentovat svou zemi, moje rodina pojede se mnou a já udělám vše, co je v mých silách, abych pomohl baseballovému týmu ve Venezuele.“

Senioři pozvaní ke hře WBC musí získat povolení od svých týmů, protože turnaj trvá do března, kdy jarní příprava začíná sezónu. Bude to poprvé, co Quejada nastoupí na turnaji za Venezuelu.

Hráč Angels Luis Renjivo, venezuelský státní příslušník, také doufá, že bude hrát za svou zemi původu nebo Kolumbii, kam patří jeho matka, ale nikdo ho nepozval.

„Je to skvělá příležitost reprezentovat svou zemi, [Quijada’s] řekl Renjivo.

Shohei Ohtani během All-Star Week řekl, že by si rád zahrál za japonskou reprezentaci a že mu to andělé dovolí. Otaniho, který se o hře ještě nerozhodl, v pátek navštívil japonský manažer, který byl také jeho manažerem u bojovníků Hokkaidó Nippon Ham. Ohtani, poškrábaný na soupisce Japonska 2017 kvůli zranění kotníku, se turnaje nikdy nezúčastnil.

Generální manažer Angels Berry Minassian řekl, že tým je otevřený žádostem hráčů, kteří chtějí hrát za WBC, a že budou hodnoceny případ od případu, přičemž největším faktorem bude zdraví hráčů na konci turnaje. sezóna. .

„Samozřejmě Mike bude hrát a Shuhei bude hrát [if he wants to]Minassian řekl v sobotu.

Hvězda Angels Shuhei Ohtani se objevila během sobotního zápasu proti Minnesotě Twins. (Alex Gallardo/The Associated Press)

Dočasný manažer Angels Phil Nevin to nazval „fantastickou“ příležitostí.

„Nemám problém s tím, že to tihle kluci dělají. Myslím, že je to skvělé,“ řekl. „Na vysoké škole jsem měl možnost nosit USA na hrudi na olympiádě.“ Je to velmi zvláštní pocit.

„O tyhle lidi se nebojím. Jsou to profesionálové.“

Příští vydání WBC bylo pozastaveno kvůli pandemii COVID-19. Předchozí turnaj v roce 2017 vyhrál tým USA. Japonsko vyhrálo své první dva turnaje, v letech 2006 a 2009, a v posledních dvou kolech se dostalo do semifinále. Venezuela dosáhla semifinále v roce 2009.

WBC major poběží od 8. do 21. března 2023 mezi Spojenými státy (Phoenix a Miami), Taichungem, čínskou Taipei a Tokiem. Kvalifikační zápasy (pro Jihoafrickou republiku, Španělsko, Francii, Českou republiku, Británii a Německo) začínají 16. září v německém Regensburgu.

Pokud jde o Team USA, Trout pomohl sestavit tento seznam, který zatím zahrnuje Bryce Harper, Nolan Arenado, JT Realmuto a Trevor Story.

„Stále to cítí ti dva ostatní kluci, ale byl to opravdu skvělý proces,“ řekl v sobotu Trott. „Opravdu se na to těším. Je tu spousta dalších týmů, které budou dobré, takže se je snažíme poskládat co nejlépe.“

Na otázku, ke kterým hráčům by se rád přidal, Trout odpověděl: „Určitě se chci zkusit připojit [Aaron] Soudce, ale řeší malý smluvní případ, tak nevím, jestli bude. V lize je spousta skvělých hráčů. Jsem si jistý, že mimo sezónu to bude ještě zajímavější. džbány největší věc.“

Pstruh, který pracoval na návratu po zranění zad a žeber, si v pátek na kurtu krátce zacvičil a trefil se do odpaliště. Pstruh řekl, že se po práci cítil lépe a v neděli si tuto rutinu zopakuje.

„Bylo dobré ho tam vidět a znovu slyšet ten zvuk z jeho rakety,“ řekl Nevin.

Neexistuje žádné datum jeho návratu, ale Nevin řekl, že „příští týden by mohl být vzrušující, pokud jde o další kroky, které podnikneme… uvidíme ho na hřišti trochu víc.“