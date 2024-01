Rodina Samsung Galaxy S24 přijde s citlivějšími displeji na dotyk

10. ledna 2024

Týden předtím, než budou Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra oficiálně oznámeny na nadcházející akci Samsung Unpacked v San Jose v Kalifornii, přibývají další podrobnosti. Nejnovější zvěsti se točí kolem něčeho malého, ale možná velmi vlivného, ​​což je odezva obrazovky na dotyk.

Podle úniku Ice Universe dostanou obrazovky těchto tří zařízení 10% zlepšení rychlosti odezvy na dotyk. To by se mělo promítnout do plynulejší a rychlejší odezvy na dotyk, což je doba, po kterou zařízení zareaguje na váš dotyk.

Samsung Galaxy S24 Ultra

10 % není mnoho, ale je to zjevně více než nic a One UI by ještě mohlo využít určité zlepšení celkové plynulosti procesu. To má potenciál k tomu pomoci, takže to rozhodně zní zajímavě. Kontaktujte nás opatrně optimisticky a přiměřeně nadšeně.

Toto vylepšení by také mohlo zlepšit používání pera S Pen na Galaxy S24 Ultra. V minulosti jsme také slyšeli, že rodina S24 bude obsahovat dosud nejjasnější Super AMOLED displeje s maximálním jasem 2 600 nitů.

Pro srovnání, řada Galaxy S23 má špičkový jas 1 750 nitů a i ten je naprosto 100% čitelný i při přímém dopadu slunce. Proto bude tento rok zvýšen faktor wow (při použití ve velmi jasných a velmi slunečných podmínkách).

