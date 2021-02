„Největší dosavadní rozloha“ u Baldur’s Gate 3 je nyní na místě

Snímek obrazovky : Pobíhat okolo

Litovat každý den za to plný Baldur Gate 3 Zkušenost ještě není venku, ale dostali jsme se tam. Dnes vývojář Larian zahodil čtvrtý patch pro Divinity: Original Sin 2 pokračování/Baldurova brána Typ doplňkuA Co říkáš Je to „dosud největší rozloha“. Pozoruhodné funkce zahrnují třídu druidů, naložené kostky, které vám zabrání, abyste neustále selhali vážně, a čerstvé mrtvoly, se kterými budete komunikovat, pokud máte takové věci.

Kněz je zde určitě středem pozornosti. Pokud hrajete jako jeden, získáte schopnost transformovat se do úplného chaosu zvířat, včetně zuřivého vlka, medvěda, kočky, vrány a pavouka. U většiny her budou fungovat pouze jako bojové mody, ale na BG3„Nové tvary znamenají alternativní možnosti procházení, schopnost mluvit se zvířaty a nové výsledky mise. První kapitola hlavního příběhu hry je navíc hlavně o kruhu druidů, což znamená, že kdybyste byli knězem, příběh by byl úplně jiný.

Ostatní funkce jsou menší, ale stále působivé. Načtené kostky vám brání v pokračování řady těžkých nebo nešťastných seznamů, když se účastníte dialogů nebo podnikáte kroky. Vypadá to užitečně, vzhledem k tomu, kolikrát jsem byl frustrován z nepřiměřeně špatného vinutí. Pokud však chcete čistý RNG, můžete tuto funkci deaktivovat.

Schopnost Speak with the Dead také získala hlavní upgrade, veselého filmového hostitele a samozřejmě další mrtvoly. Larian poukazuje na to, že pokud jste se ztratili, protože vám na příběhu nezáleží a všechny zabijete, můžete nyní mluvit s jejich strašlivými pozůstatky. Kolik zábavy!

Existuje také spousta grafických vylepšení a vylepšení kvality života, takže by to mělo potěšit lidi, kteří se rádi dívají na věci a zůstávají naživu. Oprava je nyní publikována na Steam, GOG a Stadia – poslední, které můžete použít pouze Pokud znáte mantru, mluvte s mrtvými ve skutečném životě.

