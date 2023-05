Kdo jsou Tia a Salina? Přečtěte si o vstupu Rakouska na Eurovizi 2023

Pro fanoušky podivné pop music je to nejúžasnější období roku – je to tak, Eurovize je zpět a my sršíme nadšením!

A letošním účastníkům, Tia a Salina, není proces Eurovize cizí – Tia v soutěži dokonce soutěžila v roce 2020.

Energičtí popoví kamarádi publikum jistě ohromí – takže zde je vše, co potřebujete vědět o Teye a Saleně, než vystoupí na pódium.

Kdo jsou Tia a Salina, kteří se připojí k Rakousku na Eurovizi 2023?

stáří: 23 (Tia) a 25 (Salina)

Tia – alias Teodora Spirich – již vystupovala na pódiu Eurovize dříve … ale soutěžila se Srbskem.

Poté, co se nekvalifikovali na rakouské místo v soutěži v roce 2019, srbští rodiče Tii přeložili její píseň soudného dne do svého jazyka a znovu odeslali její přihlášku do své domovské země – Tia se poté dostala na Eurovizi a skončila 10.!

Salina – vlastním jménem Selina Maria Edbauer – se zúčastnila sedmé sezóny The Voice of Germany v roce 2017. Stejně jako Tia se také pokusila reprezentovat Rakousko na Eurovizi 2019, ale komise nevybrala její píseň.

V roce 2021 se Tia a Salina potkali, když byli účastníky páté sezóny rakouské talentové show Starmania. Letošní vstup do Eurovize spolu vytvořili na písničkářském táboře v České republice.

Kolik let je Tia a Selina?

Tia má 23 let a její narozeniny připadají na 12. dubna 2000.

Salině je 25 let a její narozeniny připadají na 11. března 1998.

Co řekly Tia a Salina o reprezentaci Rakouska na Eurovizi 2023?

Dvojice je velmi nadšená z účasti na letošní Eurovizi.

Na svém Instagramu napsali: „EUROVIZE 2023 – PŘICHÁZÍME!!! Možná ještě nevíte, kdo k čertu jsme, ale už to trvá dlouho a my jsme tak připraveni a tak vděční za tuto příležitost. Pojďme to společně rozhýbat .“

Víc takových

Jak se jmenuje rakouská píseň v Eurovizi 2023?

Duo vystoupí se svou písní Who the Hell Is Edgar? , titul, který prý odkazoval na amerického spisovatele a literárního kritika Edgara Allana Poea.

Kam se Rakousko dostalo na Eurovizi 2022?

Rakousko se loni nekvalifikovalo do velkého finále, protože se jako semifinalista umístilo na 15. místě. Aby soutěžící mohli vystoupit v hlavní show, musí si zajistit místo v první desítce na svém turné.

Kdy je Eurovize 2023?

Do Eurovize 2023 zbývají pouhé tři týdny od převzetí města Liverpool ve Spojeném království.

Pokud se vám ale nepoštěstí získat vytouženou vstupenku, objeví se i na našich obrazovkách díky rozsáhlému zpravodajství BBC o akci.

Semifinále se hraje v úterý 9. a ve čtvrtek 11. května a výbušné velké finále v sobotu 13. května.

Soutěž Eurovision Song Contest začne v úterý 9. května 2023.

