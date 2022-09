Edinburgh hostí významnou literární konferenci UNESCO

Zástupci z více než 40 literárních měst z celého světa přijedou v říjnu téhož roku do Edinburghu oslavit úspěchy posledních dvou desetiletí a plánovat budoucnost.

Název a koncept City of Literature byl vynalezen v Edinburghu a skotské hlavní město bylo v roce 2004 vybráno organizací UNESCO jako první město svého druhu na světě.

Existuje 42 literárních měst ve 32 zemích na šesti kontinentech a očekává se, že do roku 2024 tento počet vzroste na 45.

Pohled na Edinburgh z Calton Hill za soumraku, kde bude Edinburgh v roce 2024 hostit konferenci UNESCO Cities of Literature Network, což je 20 let od doby, kdy se stalo prvním městem, které získalo toto označení. Foto: Jane Barlow/PA Wire

Edinburgh je také zakládajícím městem v širší síti UNESCO Creative Cities Network, která zahrnuje sedm různých uměleckých forem.

Ali Bowden, ředitel UNESCO City of Edinburgh Trust for Literature, řekl: „Myšlenka spolupráce a mezinárodní angažovanosti je jádrem postavení Edinburghu City of Literature.

„Velmi se těšíme, že v Edinburghu přivítáme zástupce z literárních měst z celého světa, abychom předvedli naše krásné město, naše literární dědictví a prosperující současnou literární scénu.

„Chceme sdílet nápady, oslavovat úspěchy měst napříč sítí a inspirovat nově jmenovaná města.

„Chceme podnítit nové nápady pro spolupráci mezi uměleckými formami a novými mezinárodními projekty na podporu spisovatelů a čtenářů v rámci sítě Creative Cities Network.“

Mezi další města literatury UNESCO patří Barcelona ve Španělsku, Bagdád v Iráku, Durban v Jižní Africe, Heidelberg v Německu, Oděsa na Ukrajině a Praha v České republice.

Edinburské literární společnosti zahrnují národní organizace jako Scottish Book Trust, Publishing Scotland a National Library of Scotland, zatímco město také každé léto hostí Edinburský mezinárodní knižní festival.

Město má více než 45 knihkupectví a je domovem spisovatelů včetně Iana Rankina a J. K. Rowlingové.

John Kenyon, prezident UNESCO Cities of Literature Network, řekl: „Dnešní vítězství Edinburghu na pořádání konference UNESCO Cities of Literature v roce 2024 je důležitým okamžikem.

„Naše síť dluží Edinburghu za to, že nám pomohla vytvořit značku City of Literature a za mnoho let práce na vytvoření a rozvoji sítě.

„Bude to příležitost připomenout lidem z Edinburghu, jak hrdí by měli být na svou roli při zakládání této úžasné mezinárodní sítě a kolik toho bylo za 20 let dosaženo.

„Konference, která se vrátí domů do Edinburghu v roce 2024, se zdá být vhodným způsobem, jak oslavit 20 let sítě, a skvělým bodem, ze kterého lze nahlédnout do budoucnosti.“