Raymond van Barneveld by udělal „první nohu“ poté, co si zajistil střetnutí s Michaelem van Gerwenem

Byl to jeden z 16 zápasů prvního kola v pátek v Osterman Areně.

„Michael a já jsme spolu hráli mnohokrát a nemůžu se dočkat, až ho budu hrát,“ řekl Van Barneveld. „Michael van Gerwen proti Raymondu van Barneveldovi – je to zápas A. Je to jako Bayern Mnichov proti Borussii Dortmund, je to jako Ajax proti Feyenoordu, Manchester United proti Liverpoolu.“