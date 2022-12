Juraj Lehotský • Ředitel Plastic Symphony

13. prosince 2022 – Cineuropa hovořila se slovenským režisérem o jeho nejnovějším celovečerním filmu, který byl natočen během pandemie a hrál v něm polský herec Bartosz Bielenja.

(© Rikko Kolatsk/PÖFF)

Slovenský režisér a producent Jiří Lihotskýkterý získal Cenu CICAE Art Cinema Award ve čtrnácti dnech dvou režisérů na filmovém festivalu v Cannes 2008 za dokumentární drama Slepé lásky měl premiéru svého nejnovějšího celovečerního filmu, Plastická symfonie v soutěži v Tallinnští černí rytíři. Cineuropa se s ním posadila, aby si promluvila o filmu, který také produkoval.

Cineuropa: Toto je váš první film Vlastním obojí přímotak a výrobatak. Jak udělala Zkušenosti jiný než předtím?

Juray Lehotsky: Toto je můj první film jako koproducenta Michaela Jelínkovádo naší společnosti artemie. Být producentem vlastního filmu mi dává určité výhody. Kontrolujeme svůj rozpočet a můžeme se rozhodnout, jak nejlépe tyto finanční prostředky utratit. Úkol to rozhodně není snadný. Pokud jste pouze manažer, nemůžete kontrolovat, jak jsou peníze utraceny. Vzhledem k tomu, že jsme natáčeli během nejhorší části pandemie COVID-19, museli jsme to vážně myslet, protože jsme překročili rozpočet, zejména kvůli hromadnému testování, které jsme museli dělat každý den.

Došlo k nějakým konfliktům mezi Jurajem Lehotským The Režisér a Juraj Lehotský The Výrobce?

V naší společnosti máme určitou hierarchii rozhodování. Michaela, která má produkci na starosti, má mou plnou důvěru a musím respektovat určitá finanční omezení. Na druhou stranu Michaela je rozumná a rozumí mým uměleckým vizím, takže se vždycky nějak dohodneme.

Byly tam výhody? ke mě covid-19 pandemický?

To období mělo určitě nějaké výhody. V Rakousku se dalo točit na místech, kde by to jinak nešlo. Jedním z takových míst je například Konzerthaus ve Vídni, který bývá plně obsazen. I vzhledem k tomu, že Bartoš Belenia Nebylo po něm vyžadováno, aby se věnoval svým povinnostem v divadle, měl čas se na roli připravit.

Příběh se zabývá dilematy, se kterými se obvykle pojí MGenerování světla.

Každý můj film odráží určitou etapu v životě lidí. Plastická symfonie Zaměřuje se na stabilitu a získání oporu ve složitém světě. Naším cílem bylo udělat dojem a ponořit se do něčích myšlenek na cestě k životní spokojenosti, k touze po lásce a potlesku. Kromě toho jsme chtěli diskutovat o tom, jak těžké je vědět, kdo jste a proč jste na tomto světě. Život není jen kolem nás. Je to o lidech kolem nás.

Na svém předchozím působení jste spolupracoval s Michalem Leščákem projekty. Tentokrát budete spolupracovattak S DoP Timotejem Kriškou. jak to udělal? tohle je partnerství on jde?

Původně jsme chtěli s Timotejem udělat jednoduchý příběh o chlapíkovi malého vzrůstu. Měl to být jednoduchý příběh o pohledu na svět zdola. Příběh však procházel různými proměnami a nakonec vyšel příběh o dvou různých bratrech a jejich touhách a cestách za štěstím.

Film je odklon od vaší předchozí vizuální poetiky A sociální realitu. Plastická symfonie Je to více dotekůsEde, s dlouhou dobou. Co je za tímto rozhodnutím?

Každý tvůrce je něčím definován. Timotej je specifický tím, jak rád a dlouho přemýšlí. I když se může zdát být každá scéna jako jedna dlouhá scéna bez jakýchkoli střihů extrémní, rozhodnutí má své důvody. Rozhodně to není samoúčelné rozhodnutí. Chtěli jsme vytvořit příběh, kde by si diváci přestali všímat překrývajících se aspektů filmového jazyka. Vidět všechny nepodstatnosti života jako neviditelný pozorovatel, vyšší bytost, umožňuje divákům zamyslet se nad lidským chováním. Můžeme vidět věci jinak. Na život se díváme podle svých subjektivních pocitů. Každý uvidí příběh jinak, podle toho, kdo je. Diváci navíc uvidí nový smysl ve věcech, které jsme dosud považovali za normální.

Jak se Bartosz Belenja připojil k letadlu?

Výběr hlavního hrdiny byl nejnáročnější. Měli jsme problém najít tu správnou osobu pro tuto část. Můj výzkum byl proveden prostřednictvím několika castingových společností a viděl jsem tváře z celého regionu Ukrajiny, Polska, Maďarska a České republiky. Najednou se na obrazovce objevila Bartošova tvář. Z jeho tváře vyzařovala pýcha i nespravedlnost zároveň, což se k našemu příběhu dokonale hodí. Potkali jsme se v Krakově, nacvičili scénku a fungovalo to. Přečetl si scénář, příběh se mu líbil a přidal se.

Na konci, Tělo kristovo Bartosz, nominovaný na Oscara, se přes noc stal mezinárodní hvězdou, ale zůstal oddán našemu projektu a po tomto obrovském úspěchu jsme začali natáčet. viděl jsem Tělo kristovo Těsně před začátkem střelby; Byl jsem z filmu nadšený a byl jsem rád, že jsme našli skvělého herce tak nezávislého na jeho úspěchu.

The Film Jedná se o tři země Podíl-Vyrobit; co je pro tebe Distribuční plány?

Film byl právě uveden v kinech na Slovensku. Plastická symfonie V České republice měl film premiéru 2. února 2023, v Polsku je premiéra naplánována na první čtvrtletí roku 2023. Rádi bychom film uvedli do německých a rakouských kin. Přestože tyto země nebyly zapojeny do výrobního procesu, myslím, že tento film do těchto regionů opravdu patří. Doufáme, že brzy uvidíme vystoupení ve Vídni a Berlíně, protože probíhají jednání o distribuci.