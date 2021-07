Pokemon Go String Ranges Speciální vyhledávací mise a odměny

Pokemon Go Fest 2021 Day 2 je v pracích a vysílají se nové exotické epizody Special Research.

Zvláštní výzkum Strange Rings se točí kolem mýtického pokémona Hoopa, ale bohužel Hoopa nebude k dispozici k chytání během akce Go Fest 2021.

Zvláštní výzkum Strange Rings je dvoustupňový úkol, níže najdete všechny mise a odměny.

Podivné kroky hledání epizod, mise a odměny

Zvláštní epizody, krok 1

Přesuňte 20 Pokémonů: x5 maximálního lektvaru

Pořiďte 2 snímky: x3 RazzBerry

Battle in 3 Raids: x3 Max Revival

Odměny: 5000 XP, x1 Lucky Egg, x2000 Stardust

Zvláštní epizody, krok 2

Vyhrajte 5 nájezdů: 5x maximální oživení

Proveďte 5 úžasných hodů: x3 Silver Pinapp Berry

Chyťte 20 různých typů Pokémonů: x3 Max Revive

Odměny: x 10 000 XP, x 3 Silver Pinap Berry a x 3 000 Stardust

Příběh mise podivných epizod

Ah,% PLAYERNAME%! Jen trenéra, kterého bych si přál vidět. Užili jste si festival?

Právě jsem se procházel a viděl ten nejneuvěřitelnější pohled. Na obloze se objevilo několik prstenů, a když jsem na ně zíral, stalo se něco opravdu úžasného.

Legendární Pokémon začíná vycházet z prstenů, jako by byl magický!

Přirozeně jsem vběhl do své laboratoře a zběsile prohledal každou knihu, o které jsem si myslel, že by mohla osvětlit, co se stalo – ale zatím jsem nic nenašel.

Budu to hledat dál, ale mezitím mohu opravdu využít vaši pomoc při vyšetřování této oblasti.

Musíme zjistit, co se tady děje!

Děkujeme za shromáždění těchto informací, šéfe. Pošlu to Blanche k analýze. Bohužel prsteny na obloze ještě nezmizely.

Měl jsem však štěstí při hledání vysvětlení. Podívejte se sem – je to legendární Pokémon Hoppa.

Známý jako Mischief Pokémon, Hoopa rád posílá věci na vzdálená místa pomocí svých prstenů, které mohou narušit prostor.

To vysvětluje, proč se legendární Pokémoni objevují tak, jak vypadali. Hoopa používá tyto prsteny k přesunu věcí z jednoho místa na druhé – včetně sebe. Nebude snadné ho chytit.

Na základě zpráv od vedoucích týmů se nezdá, že by se Hoopa v tuto chvíli nacházela v dané oblasti. Využijme tento čas a připravme se na to, dobře?

Jakkoli může být Hoopa zlomyslný, musíte uznat, že jeho epizody jsou docela skvělé, hm,% PLAYERNAME%?

Momenty, jako jsou tyto, mi připomínají, proč jsem se stal mistrem Pokémonů. Nekonečně vzrušující svět Pokémonů!

Prozatím proč nevyzkoušet nějaké nájezdy s jinými trenéry a chytit nějaké Pokémony? Abyste chytili Hoba, budete potřebovat své dovednosti naplno. Tak pojďme!