Wales poráží Estonsko a nechává Belgii čekat | fotbalové novinky

Tallinn: Wales v pondělí v Tallinnu urval kvalifikační výhru 1: 0 nad Estonskem, aby nechal Belgii čekat na kvalifikaci na mistrovství světa 2022.

Nestálý gól Kiefera Moora z 12. minuty stačil Walesu na to, aby minulý měsíc vyrovnal neuspokojivou bezbrankovou remízu s Estonskem.

Cokoli jiného než velšské vítězství by znamenalo, že se Belgie v příštím roce zařadí na pole position ve skupině E a na místo v Kataru.

Ale Wales, který byl bez zraněného Garetha Balea, držel své mizivé naděje na ulovení semene světové jedničky, přestěhoval se do Belgie o pět bodů a zbývají mu dva zápasy.

Česká republika je po výhře 2: 0 nad Běloruskem druhá ve skupině na rozdíl branek, ale odehrála zápas více.

Belgie si stále může zajistit místo ve finále, když bude příští měsíc hostit Estonsko.

Díky výhře své skupiny v Lize národů 2020-21 se Wales určitě dostane do play-off, i když skončí bez České republiky.

„Nyní máme v listopadu dvě finále poháru, chceme, aby byli všichni fit, přišli na tábor a těšili se na zápasy,“ řekl trenér Walesu Robert Page pro Sky Sports.

Hosté začali skvěle, když Harry Wilson zasáhl volný kop přes tyč, než se estonský brankář Karl Hein vyškrábal pryč od brány Conora Robertsa.

Wales se ale ujal vedení z výsledného rohového kopu a škrábání v síti skončilo zasažením míče Moorem z téměř yardu.

Byl to první mezinárodní gól útočníka Cardiffu Moora od Euro 2020 a celkově sedmý pro jeho zemi.

Wales kontroloval míč po většinu prvního poločasu, ale snažil se vytvořit si několik vyložených šancí, když Wilson zasáhl další přímý volný kop na Heina.

Bigovi muži byli krátce po začátku druhého poločasu téměř nuceni tlačit. Estonský útočník Erik Sorga do toho šel, když měl být lepší.

Wales požadoval penaltu, když se v této oblasti střetl Moore s kapitánem Martinem Cuskem, ale byl udělen přímý kop proti útočníkovi, který byl zasažen krví.

Hostující tým se začal objevovat pozdě, když Estonsko vyvíjelo určitý tlak.

A Vlasie Sinavsky zachránil výborný šok před Dannym Wardem, který se odrazil od faulu při pátečním čistém kontě 2: 2 proti České republice.

