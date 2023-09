Kde prodat všechny věci, které máte ve hvězdném poli

hvězdné pole Po letech čekání konečně tady. (Za předpokladu, že jste strávili Další peníze na předčasné hraní hry, tj.) Tak jsem to odpálil, začal hrát a udělal to, co spousta lidí dělá v RPG Bethesda: popadl všechno. Ale teď, kde prodáváš všechny tyhle sračky? Hra to nedává najevo, takže jsem tu, abych vám pomohl.

Nejnovější a nejlepší RPG s otevřeným světem od Bethesdy, hvězdné pole, byl po letech humbuku a upoutávek uvolněn do Early Access. Masivní vesmírné RPG poprvé oznámené na E3 2018 umožňuje hráčům vytvořit si vlastní postavy a prozkoumat obrovskou galaxii plnou stovek planet, misí a vesmírných lodí. Moje první hodiny s hvězdné pole Byla to velká legrace, ale brzy jsem chodil s kapsami plnými věcí a nebylo kam prodat. Pokud máte stejný problém, dovolte mi, abych vás nasměroval do Outlandu, obchodu v prvním velkém městě, které navštívíte.

Jak budete postupovat první hlavní misí hry, budete posláni do Nové Atlantidy, což je velké město s mnoha místy a obchody, které můžete navštívit. Rychle jsem však zjistil, že mnoho obchodů poblíž Constellation HQ (kam vás zavede hlavní úkol) není schopno koupit všechny harampádí, které nasbíráte. Někteří pouze nakupují a prodávají zbraně, jiní oblečení a další potraviny. Ale nebojte se, velmi blízko ústředí je místo, kde se koupí všechny ty hrnky a knihy, které jste dostali během představení.

Rozhraní Outlandu je velké a jasné Snímek obrazovky : Bethesda/Kotaku

Od předních dveří Constellation HQ se vydejte vpřed a hledejte velké vlajky a památník s robotickým strážcem. Dále a trochu vlevo je Outland, obchod, který vykoupí vše, co máte v inventáři. Ano, dokonce i ty náhodné šipky a hrací karty, které jste sebrali.

Můžete také otevřít skener a rychle najít obchodní čtvrť a cestovat do ní. Pak jděte kousek dopředu a po levé straně uvidíte Outland. Konečně můžete prodat elektrickou vrtačku, kterou jste získali z dolů, protože ji nemůžete nechat za sebou.

Buďte si toho vědomi s předstihem hvězdné poleZa prodané harampádí moc nedostanete. Ale jakýkoli kredit je lepší než žádný a zbavit se všeho toho harampádí vám pomůže obejít se a nebude vás neustále přetěžovat. A to za to stojí.