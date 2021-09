Jak hrát iOS 15 Rain Sound

Rain Sound můžete zapnout v nastavení iOS 15. Fotografie : Caitlin McGarry / Gizmodo

Součástí jsou všechny problémy s aktualizací softwaru Apple Nové a vylepšené funkce Navrženo tak, aby pomohlo uživatelům vytěžit ze svého iPhonu maximum a iOS 15 není výjimkou. Ale možná nejužitečnější a nejočekávanější funkce, kterou iOS 15 představí, je nová sada možností přístupnosti pro lidi s poruchou pohyblivosti, zraku, sluchu a kognitivních funkcí.

Jednou z nových funkcí, která na uživatele obzvlášť zapůsobí, je sada zvuků na pozadí speciálně navržených pro neurotické lidi, kteří ji považují za užitečnou při udržování soustředění, udržení klidu a snížení rušivých vlivů. Apple dal uživatelům šest různých typů zvuku, které se mohou objevit na pozadí: vyvážený šum, déšť, jasný šum, tmavý šum, okolní prostředí a streamování.

Pro někoho, koho zajímá, jak povolit novou funkci šumu na pozadí v systému iOS 15, je zde rychlý a snadný průvodce krok za krokem: Klepněte na Nastavení, Pak Přístupnost. Najdeš on slyšel, poté vyberte audiovizuální. Rukojeť zvuky na pozadí. Pod zvuk na kartě vyberte okolní hluk, který chcete poslouchat.

Podle Apple nové zvuky „nepřetržitě hrají na pozadí, aby maskovaly nežádoucí okolní nebo vnější hluk, a zvuky se mísí nebo mizí pod jinými zvuky systému a zvuku“.

Jako Gizmodo Dříve zmíněnoA tím vylepšené funkce přístupnosti nekončí: Nejnovější operační systém Apple také podporuje obousměrné naslouchátka ve sluchovém programu Made for iPhone a také přidává podporu pro rozpoznávání audiogramů-grafů, které zobrazují výsledky testů sluchu-pro nastavení sluchátek. Pro komunity se zrakovým postižením bude VoiceOver, který byl nedávno aktualizován tak, aby obsahoval popisy obrázků, nyní lepší v poskytování obrázků o lidech, textu, datech a dalších objektech.

„Ve společnosti Apple jsme dlouho cítili, že nejlepší technologie na světě by měla reagovat na potřeby všech, a naše týmy neúnavně pracují na tom, aby do všeho, co vytváříme, zajistily přístupnost,“ řekla Sarah Herlingerová, vrchní ředitelka globální politiky a iniciativ přístupnosti společnosti Apple. prohlášení. „S těmito novými funkcemi posouváme hranice inovací s technologiemi nové generace, které přinášejí zábavu a funkčnost technologie Apple více lidem-a nemůžeme se dočkat, až se o ně podělíme s našimi uživateli.“