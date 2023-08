Kilgore byl jmenován dočasným trenérem žen pro Spojené státy

fotbal

Jmenoval Kilgore jako dočasný trenér

Twila Kilgoreová bude po rezignaci hlavního trenéra Vlatka Andonovského působit jako prozatímní hlavní trenérka ženského národního týmu USA. NFL oficiálně oznámila rezignaci Andonovského ve čtvrtek. Kilgore, první žena narozená v Americe, která získala nejvyšší profesionální licenci v americkém fotbale, je asistentkou pod vedením Andonovského rok a půl a povede tým při hledání stálého hlavního trenéra. Andonovského rezignace přichází necelé dva týdny poté, co Spojené státy opustily mistrovství světa žen dříve než kdy jindy. Dříve byla Kilgore asistentkou trenéra Houston Dash v National Women’s Soccer League a spolupracovala s několika mládežnickými národními týmy Spojených států. Strávila 15 let v univerzitní hře, jako hlavní trenérka v UC-Davis a asistentka v Pepperdine, než tam získala nejvyšší funkci. Kilgore povede americký tým ve dvou exhibičních zápasech proti Jižní Africe 21. září v Cincinnati a 24. září v Chicagu.

Messi je v Miami „velmi šťastný“.

Lionel Messi ve čtvrtek veřejně promluvil poprvé od 7. června, kdy oznámil, že přestoupí do Interu Miami. 36letý muž řekl, že se stále přizpůsobuje novému prostředí, ale přechod nebyl příliš těžký. Má devět gólů v šesti zápasech za Inter Miami a má klub v šesti po sobě jdoucích zápasech. Inter Miami se o svůj první titul utká v sobotu proti Nashvillu ve finále Ligového poháru.

baseball

Andersonův komentář snížen

Trenér Chicaga White Sox Tim Anderson byl suspendován na šest zápasů za to, že se utkal s třetím baseballem Cleveland Guardians s Josém Ramirezem a vyprovokoval rvačku na lavičce, v rámci dohody s Major League Baseball byl snížen na pět zápasů. Anderson začne trest odpykávat v pátek, kdy White Sox zahájí sérii tří zápasů na silnici proti Coloradu. Ramirez si odpykal dva zápasy poté, co si odpykal třízápasový trest. Anderson dostal tvrdší trest za podněcování rvačky 5. srpna. S Ramirezem stáli uprostřed kurtu jako boxeři. Anderson se spojil několika ranami, než ho Ramirez srazil do obličeje. Boj začal poté, co Ramirez vklouzl kývnutím na sekundu mezi Andersonovy nohy s dvojicí RBI. Vypadal nespokojený s pevným znamením. Trenér Clevelandu Terry Francona, bližší Emmanuel Classie a trenér třetího základu Mike Sarbo byli za své role ve rvačce suspendováni na jeden zápas. Na jeden zápas byl suspendován i manažer Chicaga Pedro Grifoll. Kromě toho, záložník White Sox Michael Kubis a nováček Guardians Gabriel Arias dostali pokutu nezveřejněnou částku.

fotbal

Williamsová to před sezónou zvládla

Trenér Detroit Lions Dan Campbell říká, že přijímač Jameson Williams pravděpodobně vynechá zbytek sezóny kvůli zranění hamstringu. Williamsovo zranění je dalším neúspěchem pro bývalou hvězdu Alabamy. Ve středu se při chůzi po pruhu chytil za pravou podkolenní šlachu, odešel ze hřiště na ošetření a už se nevrátil. V tréninkovém kempu si zranil levou nohu a vynechal čtyři tréninky. Campbell ve čtvrtek také řekl, že přijímač Amon Ra St. Brown se očekává příští týden poté, co si ve středu vymkl pravý kotník v tréninku 7 na 7. Lions plánovali hrát s Williamsem více v přípravných zápasech kvůli jeho pravidelné sezóně pozastavení puntů a nedostatku zkušeností na kurtu. Svou nováčkovskou sezónu většinou prohrál na výbušném přijímači, když se zotavil ze zranění ACL, když hrál v National Championship 2022. Během Williamsovy suspendace Campbell řekl, že technicky nemůže dostat ošetření od týmu.

Burks se vyhýbá větším zraněním

Tennessee Titans se vyhnuli velkému zásahu levým kolenem širokého přijímače Treylona Burkse. Trenér Titans Mike Vrabel po tréninku s Minnesota Vikings řekl, že Burks neutrpěl žádné strukturální poškození. Titánům se Burkeho diagnóza ulevila. NFL Network s odkazem na neidentifikované zdroje oznámila, že Burks si vymkl LCL a bude minimálně dva týdny odstaven. Burks se zranil ve středu poté, co chytil hlubokou přihrávku při cvičení jeden na jednoho, když po klopýtnutí dopředu spadl na trávník a potřeboval pomoc mimo hřiště poté, co se postavil na nohy a chytil si koleno. Titáni mají v této sezóně vyšší očekávání ohledně přestupku, když v minulé sezóně vyprodukovali třetí nejméně yardů v NFL. K tomu přidali trojnásobný wide receiver DeAndre Hopkins. Burks byl jejich volbou v prvním kole roku 2022.

Darby se připojuje k Ravens

Primární rohový obránce Ronald Darby se dohodl na roční smlouvě s Baltimore Ravens, zdroj obeznámený s dohodou potvrzenou listu The Baltimore Sun. Dohoda má mít hodnotu až 3,2 milionu dolarů a přichází poté, co Darby údajně také pracoval pro Houston Texans, Tennessee Titans a Minnesota Vikings. Střední školu Ravens v posledních týdnech sužují zranění. Ve středu podstoupil All-Pro running back a trojnásobný výběr Pro Bowl Marlon Humphrey operaci nohy, která by ho mohla odstavit minimálně na měsíc. Mezi další osobnosti, které jsou momentálně se zraněním stranou, patří Rock Ya Sin, Damarion Williams, Trayvon Mullen a Arthur Mullett.

hokej

Prsty na nohou o krok dál

Bývalý kapitán Chicaga Blackhawks Jonathan Toews v příspěvku na Instagramu uvedl, že odchází od hokeje, aby se zotavil poté, co v minulé sezóně odehrál pouhých 53 zápasů. Zdůrazňuje ale, že do důchodu nepůjde. Toews je po 16 letech v Chicagu volným hráčem. Vynechal sezónu 2020-21 a část loňského roku s příznaky syndromu chronické imunitní reakce a prodlouženou virovou infekcí. Toews je trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který byl v roce 2018 jmenován jedním ze 100 nejlepších hráčů historie NHL.

Tenis

Alcarazi, vaše obleky se pohybují vpřed

Špičkoví tenisté Carlos Alcaraz a Iga Swiatek překonali nepřízeň počasí a náročné soupeře, aby se dostali do čtvrtfinále Western a Southern Open. Cars překonali dvě zpoždění za deště v celkovém součtu dvě hodiny a 35 minut a Američan Tommy Paul, čtrnáctý nasazený, který ho minulý pátek porazil ve čtvrtfinále Canadian Open, vyhrál 7:6 (6), 6:7 (0). ), 6-3. Čtvrtek. Swiatek si poradil se silným větrem a zezadu postoupil do zápasu s 10. nasazenou Češkou Marketou Vondroušovou, která zvítězila 3-6 6-1 6-1 nad Číňankou Zheng Quiwen, která ve středu vyřadila Venus Williamsovou. .

Motorsport

Massa zpochybňuje titul F1 ’08

Bývalý pilot formule 1 Felipe Massa obvinil řídící orgán motorsportu ze spiknutí, které mu mělo zabránit v zisku titulu z roku 2008. Brazilec tvrdí, že je „legitimním“ šampionem. Massa skončil na druhém místě za Lewisem Hamiltonem v roce 2008. Své tvrzení uplatnil v dopise FIA ​​v prvním kroku právní bitvy, která se bude hrát v Británii. Člen Massova manažerského týmu agentuře AP řekl, že dopis byl zaslán také vedení Formule 1 s tvrzením, že obě těla nejednala poté, co se ve stejném roce dozvěděla, že pilot Renaultu Nelson Piquet Jr. úmyslně havaroval při Velké ceně Singapuru, aby pomohl svému tehdejšímu- spoluhráč Fernando.. Alonso vyhraje závod. Incident způsobil safety car s Massou vpředu a promarnil jeho výhodu. Katastrofální zastávka v boxech v boxech Ferrari brzy poté stála Brazilce závod, protože skončil 13.

Sledovat a skenovat

Asmusan je způsobilý

Světová překážkářka Toby Amusanová se stala způsobilou startovat na Mistrovství světa na dráze poté, co odvolací komise zjistila, že neporušila pravidla proti neoprávněné manipulaci vyžadující pozastavení za zmeškané testy. Rozhodnutí přišlo asi měsíc poté, co se Nigerijec objevil na sociálních sítích a oznámil, že byla obviněna z vynechání tří zkoušek během 12 měsíců.