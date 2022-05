Recenze a synopse filmu Deception (2022)

Na motivy stejnojmenného románu z roku 1990 se Deception soustředí především na slavného drsného amerického autora jménem Philip Roth (Dennis Bodalides), který se přestěhuje do Londýna, přestože je přesvědčen, že město je zcela obydleno antisemitismem. Převážná část příběhu se točí kolem jeho vztahu s nešťastnou a nešťastnou anglickou herečkou (Léa Seydoux). Abyste se touto možností příliš nevzrušovali, většinu jejich společného času tvoří postkoitální konverzace, zatímco se začínají objevovat Ruthiny známé tematické metafory a my často přemýšlíme, jaká by mohla být přesná povaha jejich vztahu. Když však nejste nablízku, Phillip si může promluvit s dalšími ženami nebo na ně znovu myslet, včetně staré přítelkyně v Americe umírající na rakovinu, bývalé studentky, se kterou měl poměr, a české ženy, kterou potkal během peppy days. pro Pražské jaro v roce 1968. Ach jo, je tu také Ruthina žena, která objeví zápisník, ve kterém se dlouze věnuje herečce a nabude přesvědčení, že vášeň jeho slov musí znamenat, že má poměr – koneckonců, už o ní nepíše ani o ní tímto způsobem nemluví. Tvrdí, že ženy nejsou nic jiného než výplod jeho literární fantazie a že by se měla uvolnit.

Film „Deception“ režíroval a podílel se na scénáři slavný francouzský režisér Arnaud Desplechin, který dlouho doufal, že se mu podaří Rothovu knihu adaptovat. Vzhledem k jeho zjevnému obdivu ke zdroji a skutečnosti, že řada jeho filmů využívá stejné tématické aspekty jako Rothova práce, by se mohlo zdát jako dokonalá shoda mezi režisérem a materiálem, a proto je matoucí vidět, že se to takhle pokazilo. mnoho cest. Jak si jistě pamatujete, film „Deception“ se odehrává v Londýně a dvě hlavní postavy jsou Američanka a Angličanka. Přes to všechno je však film ve francouzštině a byl celý natočen s francouzskými herci, což je tah, který nevyhnutelně eliminuje všechny situace a mezikulturní konflikty mezi postavami v původním příběhu. Kdyby Dispelchin a spoluscenáristka Julie Beer udělali z těchto dvou postav francouzštinu a filtrovali Rothovy obavy jinou kulturní optikou, mohlo to být zábavné. Na druhou stranu, kdyby v tom film pokračoval, aniž by na to upoutal pozornost, mohli bychom my v publiku vyrůst, abychom přijali myšlenku, jako je způsob, jakým najednou líbáme všechny anglicky mluvící Rusy ve filmu „The Hunt for Red“. Říjen.“ V tomto filmu se však Ruth a jeho milenec i nadále odvolávají na jejich národnosti a stává se z toho více rozptýlení než cokoli jiného.

I toto groteskní umělecké vnímání by mohlo být přehlíženo nebo alespoň tolerováno, pokud by příběh a postavy byly obzvláště zajímavé, ale i zde se objevuje Diplechine. „Podvod“ je v podstatě nepřetržitá řeč, ale jak konverzace pokračují, je to spíše jako nasazené herecké cvičení mezi herci, kteří by měli hrát postavy s intimní historií, ale zdá se, že se setkali pouhých pět minut před představením. scéna. Nikdy není jediný okamžik, kdy bychom upřímně věřili v pocity a emoce mezi nimi. Neexistuje žádný hmatatelný pocit emocí, hněvu, výčitek, touhy nebo čehokoli z věcí, které by vědomí lidé (dokonce i literární géniové) teoreticky zažili – každá konverzace má pocit, jako by byla otupělá televizní reklamou.