Thomas Soucek: Záložník West Hamu potřebuje plastickou operaci pro zranění obličeje, které utrpěl proti Evertonu | fotbalové novinky

Záložník West Hamu Tomáš Suczek potřeboval plastickou operaci po strašlivém kopnutí do obličeje, které utrpěl proti Evertonu.

Soucek byl omylem chycen plnou silou kolíků útočníka Toffees Salomona Rondona, když vyzvali míč.

Po výhře West Hamu 1: 0 v Goodison Parku utrpěl český internacionál těžká zranění v blízkosti oka, nosu a rtu.

Soucek byl ale opraven a už je zpět v tréninku před čtvrtečním zápasem své ligy v Evropské lize proti Genku.

„Thomas je v pořádku,“ řekl trenér West Hamu David Moyes. „Trochu to bolelo. Měl stehy na rtu, tváři a nosu. Je v pořádku.

„Nemyslím si, že by jeho zranění bylo důvodem, proč s ním nehrát. Je to jen rozhodnutí, zda se ho rozhodneme odpočívat, nebo ne. Thomas chce hrát.

“Nechal si sešít ret a plastický chirurg to udělal znovu, protože to udělal po zápase. Měl také stehy na tváři a nosu.”

„To je v pořádku. Řekl jsem mu:‚ Podívej se mi na obočí. ‘“ Moje obočí z mých let bylo sešité uprostřed, „takže dostal ještě pár stehů, než se dostal na tu úroveň“.

Soucek ve středu trénoval, když se West Ham připravoval na zápas s Genkem



Kromě škrtů a pohmožděnin West Ham dobře hostil belgický tým se dvěma vítězstvími ze dvou zápasů, což z něj dělalo nejlepší skupinu H a favority, kteří se dostali do vyřazovací fáze.

„Opravdu si to užívám,” řekl Moyes. „Jsme teď opravdu šťastný tým.”

“Všichni si užívají zápasy ligy a Evropy a musím říci, že si evropskou zkušenost opravdu užívám.”

“Chci, aby to hráči dotáhli daleko. Bylo by skvělé dostat se na vrchol skupiny, ale snažit se zajistit, abychom to zvládli, by bylo v tuto chvíli hlavním cílem.”

Útočník Chorvatska Nikola Vlasic je na cestě ke hře a hledá svůj první gól od letního příchodu z CSKA Moskva.

Čtyřiadvacetiletý hráč zatím v Premier League startoval pouze jednou, ale řekl: „Beru to jako příležitost. Když jsem přišel, znal jsem hráče, které měli, a věděl jsem, že to bude těžká soutěž.

„Manažerovi samozřejmě věřím. Přivedl mě sem, ví, co je pro mě nejlepší. Zná období adaptací, zejména s týmem, jako je tento. Ví, jak nejlépe bude hrát.“