Nejlepší herní komodita roku 2022, kterou můžete skutečně předvést

Videoherní produkty jsou jen zřídka skvělé. Těžko byste hledali nositelné předměty, které by se hodily někam jinam než do posilovny, nebo předměty do domácnosti, které můžete vystavit ve svém moderním obývacím pokoji z poloviny století. Jsou také zřídka inspirované nebo jedinečné – můj šatník je plný malých kousků Volání povinnosti hrnky na kávu, můj úložný koš přetékající levnými tričky, moje gaučové pivo vždy namáčené v mém značkovém koozie.

High-flyers jsou hlasité, divoce vzorované, nebo prostě ošklivé, se zřejmým odporem k jemnosti. Hodně jako Jak se historicky oblékali špičkoví herní manažeři na The Game Awardsherní komodita často vypadá jako laciný dolar – obrázek nažehleného Pikachua v hrubě tkané košili nebo koláž fotografií super Mario Postavy namačkané k sobě na plátně. Dává horké téma.

Ale v poslední době, jak se herní komunita rozšířila a zvýšila rozmanitost hlasů (včetně těch, kteří milují módu), jsme byli svědky vzestupu některých docela skvělých herních produktů. V těchto položkách je inspirace, ať už je to skvělý vinyl, roztomilý pár kopáků nebo stylové herní křeslo. Zde jsou nejlepší kousky videoher, které jsme letos viděli.