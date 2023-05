Každý Ind je hrdý na úspěch Neeraje Chopry: Kongres | Další sportovní zprávy

Chopra se stal poprvé ve své kariéře světovou jedničkou v nejnovějším hodnocení mužských oštěpů Světová atletika .

Karg tweetoval: „Gratuluji Neeraji Choprovi k dosažení světové jedničky v kategorii hodu oštěpem mužů. Každý Ind je hrdý na tvůj mimořádný úspěch! Tvou tvrdou prací a nikdy se nevzdávej dosáhli tohoto úspěchu. S přáním všeho dobrého v budoucím úsilí.“ Nové Dillí: Kongres prezident Malecargon je venku A bývalý šéf strany Rahul Gándhí Gratulujeme k olympijskému úterý Neeraj Chopra do čela mužského žebříčku oštěpů s tím, že každý Ind je hrdý na svůj působivý úspěch.Chopra se stal poprvé ve své kariéře světovou jedničkou v nejnovějším hodnocení mužských oštěpů Světová atletika .Karg tweetoval: „Gratuluji Neeraji Choprovi k dosažení světové jedničky v kategorii hodu oštěpem mužů. Každý Ind je hrdý na tvůj mimořádný úspěch! Tvou tvrdou prací a nikdy se nevzdávej dosáhli tohoto úspěchu. S přáním všeho dobrého v budoucím úsilí.“ Rahul Gandhi uvedl ve svém příspěvku na Facebooku. Chopra se umístil na prvním místě s 1 455 body, o 22 před úřadujícím mistrem světa Grenadou. Anderson Peters (1433).

Stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu Jacob Vadligish Česká republika se umístila na třetím místě s 1416 body.

Pětadvacetiletý Chopra se loni 30. srpna vyšplhal na světovou dvojku, ale od té doby je za Petersem.

