Profily výcvikového tábora Oklahoma City Thunder

V týdnech, které vedly do začátku sezóny 2021-22, vzal Oklahoma City Thunder 20 hráčů do výcvikového tábora a přivedl je na soupisku čtyř předsezónních her. Zatímco mnoho hráčů má místo na soupisce, existuje několik hráčů, kteří budou soutěžit buď o místo na soupisce, nebo o minuty v pravidelném střídání sezón.

Ve skutečnosti již dochází ke škrtením, protože tým se snaží dokončit finální soupisku sezóny.

Poznejme v šatně nějaké nové tváře. Úplné profily najdete po kliknutí na jméno každého hráče.

DJ Wilson

Wilson je útočník 6 stop-10, bývalý celkový výběr č. 17 v draftu NBA 2017. Tříletý vysokoškolský hráč Michiganu, nyní mu je 25 a vstupuje do své páté sezóny v NBA.

Aaron Wiggins

Wiggins, který měří 6 stop 6, byl podepsán k obousměrné dohodě od Thunderu poté, co byl v draftu NBA 2021 celkově jmenován 55. Inteligentní hráč s bohatými zkušenostmi pod pásem, měl by vstoupit do ligy připraven udělat dopad.

Paul Watson Jr.

Strážce 6 stop 6 Watson mladší se připojil k Thunderu letos v létě na obousměrnou smlouvu. Nejlépe známý jako střelec proměnil 46,9% svých 3bodových pokusů v minulé sezóně.

veterinář Craigsey

Krejci může být nejznámějším hráčem v celé sestavě Thunderu. V draftu NBA 2020 byl celkově jmenován 37. navzdory tomu, že měl nedávno roztrhaný ACL a ne na většině analytických rad. Je mu pouhých 21 let a je českým brankářem 6 stop-8 se spoustou talentů.

tři muži

Mann je výběr z prvního kola v posledním draftu a je dynamickým střelcem. Stojí na 6 stop-5 a je kluzkým ofenzivním hráčem, který svou rychlostí vytváří prostor pro otevřený vzhled. Gólman, kterému je teprve 20 let, může být v této sezóně jiskřivou svíčkou pro lavičky Thunderu.

Mamadi Diakite

Diakite je atletický útočník 6 stop-9, který stále hledá své místo v NBA. Ve svých 24 letech je to stále docela surový vyhlídka s velkým potenciálem. Jako šampion NBA měl jako nováček průměr 3,1 bodu a 2,4 doskoku na zápas.

Josh Gedi

Na 6 stop-9 je Giddey jedním z nejvyšších hráčů v celé sestavě Thunderu. S nekonvenční velikostí muže, který celý život hraje na strážce bodu, je jednou z nejzajímavějších vyhlídek v celé lize.

Jeremiah Robinson Earl

Časný výběr pro druhé kolo na začátku této sezóny, Oklahoma City zabalené tipy, aby se posunul nahoru a vzal Robinsona Earla. Jako produkt Vilanova to byl vysokoškolský hráč, který měl ve své druhé sezóně průměrně 15,7 bodů a 8,5 doskoků na zápas.