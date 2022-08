Webbův teleskop ostře zaostřuje rané galaxie a Jupiter

Komentář k tomuto příběhu Suspenze

The Vesmírný dalekohled Jamese WebbaSkvělý výkon, jak je zkoumá vesmírAstronomové se kvůli tomu škrábali na hlavě. Velmi vzdálený vesmír vypadá trochu jinak, než se čekalo. Dalekohled vypuštěný před osmi měsíci obíhá kolem Slunce milion mil od Země Fotografoval velmi slabé galaxie, které vyzařovaly své světlo v první miliardě let po velkém třesku. Pozorování těchto „raných“ galaxií je jedním z hlavních úkolů dalekohledu – vidět hlouběji do vesmíru a vrátit se dále než jakýkoli předchozí dalekohled.

V posledních týdnech se objevily první vědecké výsledky a to, co dalekohled viděl v nejhlubším vesmíru, bylo trochu matoucí. Některé z těchto vzdálených galaxií jsou nápadně masivní. Obecným předpokladem bylo, že rané galaxie – které vznikly brzy po vzplanutí prvních hvězd – budou relativně malé a zkreslené. Místo toho jsou některé velké, světlé a dobře organizované.

„Modely to nepředpovídají,“ řekl Garth Ellingworth, astronom z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, o raných hmotných galaxiích. „Jak to ve vesmíru děláš v tak rané době? Jak se tak rychle vytvořilo tolik hvězd?“

Nejedná se o globální krizi. To, co se děje, je hodně rychlé vědy, prováděné „v reálném čase“, řekl astrofyzik Jehan Kartaltepe z Rochester Institute of Technology. Z nového teleskopu proudí data a patří mezi zástupy astronomů, kteří předkládají nové články a rychle je zveřejňují online před vzájemným hodnocením.

Webb vidí věci, které ještě nikdo neviděl, v tak jemných detailech a na tak velké vzdálenosti. Výzkumné týmy po celé planetě zkoumají veřejně zveřejněná data a předhánějí se v objevování nejvzdálenějších galaxií nebo jiných fascinujících objevech. Věda často postupuje grandiózním tempem, čím dál tím více rozvíjí znalosti, ale Webb na vědce hází náklaďáky lákavých dat najednou. Předběžné odhady vzdáleností budou po bližším zkoumání revidovány.

Kartaltepe řekla, že se rozhodně nebojí žádného napětí mezi astrofyzikální teorií a tím, co Webb vidí: „Jednoho dne se můžeme poškrábat na hlavě, ale po dni, ‚Ach, teď to všechno dává smysl‘.“

„Mysleli jsme si, že raný vesmír je toto chaotické místo, kde jsou všechny tyto shluky formování hvězd a všechny věci jsou smíšené,“ řekl Koo.

Tento předpoklad o raném vesmíru byl zčásti způsoben pozorováním Hubbleova vesmírného dalekohledu, který odhalil rané hrudkovité galaxie nepravidelného tvaru. Hubble však sleduje relativně úzkou část elektromagnetického spektra, včetně „viditelného“ světla. Webb monitoruje infračervené záření a shromažďuje světlo mimo dosah HST. S HST řekl Koe: „Chyběly nám všechny chladnější hvězdy a starší hvězdy. Opravdu jsme viděli jen ty zajímavé malé.“

Nejjednodušším vysvětlením těchto překvapivě masivních galaxií je to, že alespoň u některých z nich došlo k nesprávnému výpočtu – pravděpodobně kvůli podvodu světla.

Vzdálené galaxie jsou velmi červené. Jsou to v astrologickém jazyce „rudý posuv“. Vlnové délky světla z těchto objektů mohou být nataženy v důsledku rozpínání vesmíru. Předpokládá se, že ty, které se zdají být zarudlé – a mají nejvyšší červený posuv – jsou nejdále.

Ale prach může házet účty. Prach může absorbovat modré světlo a zčervenat tělo. Některé z těchto velmi vzdálených, červeně pokrytých galaxií mohou být velmi prašné a ve skutečnosti ne tak vzdálené (a mladé), jak se zdá. To by pozorování přizpůsobilo tomu, co astronomové očekávali.

Nebo se může objevit jiné vysvětlení. Jisté je, že teleskop v hodnotě 10 miliard dolarů – společné úsilí NASA a vesmírných agentur v Kanadě a Evropě – je nyní Odešlete nové poznámky Nejen pro ty vzdálené galaxie, ale i pro věci blíže k domovu, jako jsou Jupiternově objevený obří asteroid a kometa.

The Nejnovější webový objev Oznámeno ve čtvrtek: Oxid uhličitý byl detekován v atmosféře vzdálené obří planety zvané WASP-39b. Je to „první definitivní detekce oxidu uhličitého v atmosféře exoplanety,“ říká Nicole Colon, vědecká pracovnice webového projektu NASA. I když je WASP-39 b považována za příliš horkou na to, aby byla obyvatelná, úspěšný objev oxidu uhličitého ukazuje, jak ostrá je Webbova vize, a předznamenává budoucí zkoumání vzdálených planet, které mohou skrývat život.

Teleskop je řízen inženýry z Space Telescope Science Institute v Baltimoru. Mission Operations Center se nachází ve druhém patře institutu, který je na okraji kampusu Johns Hopkins University. READ Vědci dosáhli samoudržující jaderné fúze...ale nyní ji nemohou replikovat: ScienceAlert

Jednoho rána pracovali v řídící místnosti pouze tři lidé: provozní dispečer Irma Araceli Kispi-Nera, inženýr pozemních systémů Evan Adams a řídící kontrolor Kayla Yates. Seděli v řadě pracovních stanic s velkými obrazovkami nabitými daty dalekohled.

„Obvykle nežijeme v obchodním vedení,“ řekl Yates. Jinými slovy, nikdo dalekohled neovládá joystickem nebo něčím podobným. Funguje do značné míry nezávisle a dodržuje plán monitorování jednou týdně. Z řídící místnosti je odeslán příkaz do Goddardova vesmírného letového střediska NASA v Greenbeltu v Marylandu. Odtud jde do laboratoře Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii a poté do Deep Space Network – rádiových antén poblíž Barstow v Kalifornii a Madridu a Canberry v Austrálii. V závislosti na rotaci Země může jedna z těchto antén poslat příkaz dalekohledu.

Dávno zmizely z operačního střediska mise v Baltimoru davy lidí, kteří byli ráno po ruce start dalekohledu poslední Vánoce.

„Je to důkaz toho, jak jsme úspěšní, že se můžeme dostat z několika stovek na pouhé tři,“ řekl Adams.

Plán pozorování je do značné míry určen touhou být efektivní, a to často znamená dívat se na věci, které se na obloze objevují blízko sebe, i když jsou od sebe vzdálené miliardy světelných let.

Návštěvník bude zklamán, když zjistí, že tým řízení letu nevidí to, co vidí dalekohled. Neexistuje žádná velká obrazovka, která by ukazovala například kometu, galaxii nebo úsvit času. Ale tým řízení letu může číst data popisující orientaci dalekohledu – například „32 stupňů vpravo nahoru, 12 stupňů sklon“. Pak se podívejte na hvězdnou mapu, abyste viděli, kam míří dalekohled.

„Je to mezi Andromedou a jakýmkoliv jiným souhvězdím,“ řekl Adams.

Zde je ukázka některých Webbových pozorování, která by měla v nadcházejících měsících přinést nové snímky a vědecké zprávy:

galaxie kola vozíku: Nápadně krásná a vzácná „prstencová“ galaxie, vzdálená asi 500 milionů světelných let. Jeho neobvyklá struktura je výsledkem jeho srážky s jinou galaxií. Tohle byl jeden z První snímky zpracované webovým týmem Ukázat, co umí dalekohled.

M16, Orlí mlhovina: Tato „planetární mlhovina“ v naší galaxii je známá tím, že je domovem struktury přezdívané „pilíře stvoření“, kterou zobrazil Hubbleův vesmírný dalekohled. Stal se jedním z nejslavnějších snímků z HST, který ukazuje tři tyčící se oblaky prachu osvětlené horkými mladými hvězdami mimo rámeček snímku, všechny řízené NASA, aby vytvořily to, co pro lidské oko vypadá jako krajina. Webb by měl vytvořit snímek s podobným rámcem, ale s novým rozlišením a detaily, díky schopnosti sbírat světlo na infračervených vlnových délkách nepřístupných pro HST. READ Student na West Chester University má pozitivní test na virus opičích neštovic

Ganymedes, největší měsíc Jupiteru: Je to největší měsíc ve sluneční soustavě a dokonce větší než planeta Merkur. Vědci se domnívají, že má podpovrchový oceán s větším množstvím vody než všechny oceány na Zemi. Dalekohled bude hledat vlečky, což jsou horké prameny podobné tomu, co bylo pozorováno na Jupiterově měsíci Europa a Enceladus, řekl vědec projektu Webb Klaus Pontopedan.

Kometa C/2017 K2: Je to neobvykle velká kometa s ohonem dlouhým 500 000 mil, který byl objeven v roce 2017 a míří ke Slunci.

Velká spirální galaxie s příčkou: Oficiálně „NGC-1365“ je to nádherná klasická „tyčová“-helikální galaxie s centrálním pásem hvězd spojujícím dvě prominentní, klenutá ramena. Je asi 56 milionů světelných let daleko.

Trappist-1 الكواكب Planetární systém: Kolem této hvězdy obíhá sedm planet a mnoho z nich je v „obyvatelné zóně“, což znamená, že jsou ve vzdálenosti od hvězdy, kde by na jejím povrchu mohla být voda. Astronomové chtějí vědět, zda tyto planety mají atmosféru.

Draco a sochař: Jedná se o trpasličí kulové galaxie v blízkosti Mléčné dráhy. Studiem jejich pohybu po dlouhou dobu astronomové doufají, že se dozvědí více o existenci temné hmoty – neviditelné látky, která má gravitační znamení.

Toto je jen částečný seznam. Je toho tam hodně k vidění.