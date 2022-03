Obrovský a záhadný výbuch objevený v hlubokém vesmíru vědce udivuje

Kilonova záře: Co? V této převratné interpretaci, když se dvě neutronové hvězdy (objekty tak husté, že čajová lžička neutronové hvězdy váží asi miliardu tun) srazí, způsobí extrémně jasnou explozi zvanou kilonova. Kilonova by mohla mít pro vesmír a náš život velký význam: astronomové věří, že při těchto explozích vznikly důležité prvky a minerály, jako je zlato a platina. „Je to jedno z navrhovaných dominantních míst pro nejtěžší prvky ve vesmíru,“ vysvětlil. Hagelah.

Ale po této masivní explozi kilonovy astronomové navrhli, že se trosky rozlily do vesmíru a vytvořily rázovou vlnu nebo explozi. Exploze zahřála vše kolem sebe, jako jsou plyny nebo hvězdný prach. Toto je kilonova záře nebo dosvit, který můžeme detekovat ze vzdálenosti milionů světelných let.