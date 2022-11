Edice Prince of Persia nebyla zrušena, ale Ubisoft vrací předobjednávky

Ubisoft poskytl soubor Modernizace O dlouho očekávané edici Prince of Persia: The Sands of Time jsou fanoušci ujištěni, že hra nebyla zrušena.

V aktualizaci Ubisoft potvrdil, že The Sands of Time Remake je stále ve vývoji v Ubisoft Montreal. Ubisoft však začal rušit předobjednávky hry se slovy: „Vzhledem k tomu, že hra aktuálně nemá soubor Datum vydání, stávající předobjednávky jsou zrušeny a v případě potřeby jsou vráceny peníze.“

Vydavatel uvedl, že předobjednávky se „mohou znovu otevřít“, jakmile bude oznámeno nové datum vydání hry. Ubisoft také uvedl, že se neplánuje předělat žádný další titul Prince of Persia.

Každá hra od Ubisoftu ve vývoji

Od svého oznámení v září 2020 byla edice Prince of Persia: The Sands of Time třikrát odložena. Po cestě Ubisoft předal hru společnosti Ubisoft Montreal, tvůrcům trilogie Sands of Time. Hra byla původně ve vývoji v Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai.

Vydání Prince of Persia bylo naposledy odloženo z fiskálního roku Ubisoftu 23. Když byl poprvé oznámen, byl ve vývoji pro PS4, Xbox One a PC a měl stát 39,99 $. Nevíme, zda se některý z těchto detailů změní kvůli zpožděním a dalším letům vývoje.

V naší recenzi původního Prince of Persia: 2003 The Sands of Time jsme to nazvali „úžasné“ a řekli jsme: „The Sands of Time je nutnost – a brzy se stanou klasikou, která si zaslouží trvalé místo ve vaší sbírce.“

