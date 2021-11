West Ham je v pokušení přijmout nabídku na rýži ve výši 100 milionů liber

West Ham podle Dannyho Millse přijme nabídku 100 milionů liber za rýži Declan.

mluví výhradně k fotbal uvnitřBývalý obránce Leeds United a Anglie tvrdil, že West Ham by mohl nahradit Riceho hráčem z České republiky za 15 milionů liber.

řekl David Moyes Sky Sports Minulý týden (24. října) byla nyní promarněna šance podepsat Rice za „obchodní“ cenu 100 milionů liber.

Šéf West Hamu trval na tom, že se neobával ztráty některého ze svých hráčů, protože měl i nadále dobrý start do sezóny.

Rice skóroval a odehrál celých 90 minut, když Hammers tento víkend ve Villa Parku porazili Aston Villu 4:1.

“Bylo by velmi, velmi obtížné ho odmítnout, kdyby byla učiněna nabídka ve výši 100 milionů liber,” řekl Mills fotbal uvnitř Korespondent Conor Whiteley.

“Je snadné říci ‘Tohle nikdy neudělám, tamto nikdy’.” Velmi snadné.

“Najednou je na stole a říká ‘Ehm, povím ti, není to špatné, že?” “.

“Mluvit o tom je jedna věc a je snadné říci ne, když je to hypotetické. Ale když se to před vámi objeví a co to je, je to jiné.

100 milionů liber, declanská rýže? Můžeme koupit někoho jiného za 40 milionů liber nebo se můžeme znovu ponořit do České republiky a vybrat jinou hvězdu za 15 milionů liber. víš co? Myslím, že budeme.

“V tuto chvíli bude chtít hráč také odejít. Žádná nabídka nebude učiněna, pokud Declan Rice nepromluvil s nějakým druhem záložníka, do kterého chce jít. Jinak se ztrapníte. Nabídli jsme 100 milionů liber a Declan Rice odmítla.”

Další zprávou je, že po aktualizaci ve výši 150 milionů liber bylo ve West Hamu hlášeno lednové podpisové šílenství.

