Světový pohár v kulečníku: Kelly Fisher a Alison Fisher čelí Filipínám v Milton Keynes Zprávy

Alison Fisher se připojí ke Kelly Fisher, protože Velká Británie bude čelit trojnásobným šampionům na Filipínách ve světovém poháru v kulečníku.

Trojnásobní mistři světa Kelly Fisher a Alison Fisher jsou přitahováni na Filipíny do Světového poháru v kulečníku, který začíná v neděli 9. května v Milton Keynes na Sky Sports.

Mistr světa 9 míčů žen, Kelly Fisher a Hall of Famer, Alison Fisher, se setkají s Velkou Británií B proti Filipínám, vedené Roberto Gomezem a Jeffem De Lunou.

Rakousko (Albin Auchan a Mario He) zahájí svoji obranu proti Slovensku, protože se snaží stát se první dvojicí, která třikrát vyhraje titul.

Hostitelé Velké Británie A (Jason Shaw a Chris Melling) se poprvé setkají s dvojicí Margarity Vivelové a Jany Halliday v Bělorusku.

Jason Shaw a Chris Melling budou spolupracovat s Velkou Británií prof

16 losovaných týmů bylo automaticky umístěno do slosování, 16 náhodných týmů bylo losováno náhodně. Partie je připravena na celý turnaj, s některými ohromujícími zápasy druhého kola, včetně USA (Skyler Woodward a Billy Thorpe) proti Filipínám.

Oblíbený japonský národní tým (Naoyuki Ui a Masato Yoshioka) se v úvodní den setká s Chorvatskem (Philip Stoyanovic a Roberto Bartol).

Všechny zápasy v prvním kole jsou závody do 7, se třemi zápasy na sezení a dvěma sezeními denně.

Skyler Woodward (L) a Billy Thorpe by mohli ve druhém kole čelit Filipínám (JP Parmentier / Matchroom Multi Sport)

Stůl

Neděle 9. května (12: 00-16: 00)

Skupina A: Japonsko vs Chorvatsko

Zápas 1: Česká republika vs Maďarsko

Zápas 1: Rakousko vs Slovensko

Neděle 9. května (17:30 – 21:30)

R1: Rusko vs Švýcarsko

R1: Řecko vs Srbsko

R1: Kanada vs Jihoafrická republika

Pondělí 10. května (12: 00-16: 00)

Zápas 1: Nizozemsko vs Bosna a Hercegovina

Zápas 1: Finsko vs Island

Skupina A: Albánie vs Dánsko

Pondělí 10. května (17:30 – 21:30)

První zápas: Španělsko proti Itálii

R1: Německo vs Litva

R1: USA vs Austrálie

Úterý 11. května (12: 00-16: 00)

R1: Filipíny vs Velká Británie b

Zápas 1: Polsko vs Kuvajt

Skupina A: Estonsko vs Belgie

Úterý 11. května (17:30 – 21:30)

Skupina dvě: Rakousko / Slovensko vs. Česko / Maďarsko

Skupina dvě: Kanada / Jihoafrická republika vs Řecko / Srbsko

R1: Velká Británie A proti Bělorusku

St 12. května (12: 00-16: 00)

Skupina dvě: Rusko / Švýcarsko vs Japonsko / Chorvatsko

Zápas 2: Finsko / Island vs Nizozemsko / P&H

Zápas 2: Španělsko / Itálie vs Albánie / Dánsko

Středa 12. května (17:30 – 21:30)

Druhý zápas: Německo / Litva proti Polsku / Kuvajtu

2. zápas: USA / Austrálie vs. Filipíny / Velká Británie b

Skupina dvě: Estonsko / Belgie vs. Velká Británie A / Bělorusko

Čtvrtek 13. května (12: 00-16: 00)

Čtvrtfinále 1

Čtvrtfinále 2

Čtvrtek 13. května (17:30 – 21:30)

Čtvrtfinále 3

Čtvrtfinále 4

Pátek 14. května (12: 00-16: 00)

Semifinále 1

Semifinále 2

Pátek 14. května (17:30 – 21:30)

Finále

