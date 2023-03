Čína zvyšuje vojenské výdaje, CIA varuje před invazí

WASHINGTON (News Nation) – Čerstvá varování Ústřední zpravodajské služby (CIA) vyvolávají obavy, že Čína připravuje invazi na Tchaj-wan.

Čína v neděli oznámila, že navýšila svůj vojenský rozpočet na příští rok o 7,2 %, což je mírný nárůst oproti loňskému 7,1 %.

CIA varovala, že tato akce je součástí čínského plánu vzít si Tchaj-wan násilím zpět v příštích pěti letech, což by mohlo zatáhnout Spojené státy do války ve východní Asii.

Rozhodnutí Pekingu zvýšit své vojenské výdaje vedlo ke zvýšení jeho obranného rozpočtu na 224 miliard dolarů. Čínský vojenský rozpočet se stal po Spojených státech druhým na světě, které ministerstvu obrany přidělují 816,7 miliardy dolarů.

Čínská vláda uvedla, že zvýšení je na „přiměřené“ úrovni a povede ke zlepšení životních podmínek chodců.

Výdaje Číny ve srovnání se Spojenými státy blednou. Přesto Čína vybudovala největší stálou armádu na světě – dvoumilionovou Lidovou osvobozeneckou armádu – největší námořnictvo a největší letectvo v Indo-Pacifiku.

Jordan Chang, publicista, právník a autor knihy China’s Coming Collapse, označil nový čínský rozpočet za pozoruhodný, protože získává větší část zdrojů systému.

To naznačuje, že čínská armáda, stejně jako japonská armáda ve 30. letech, přebírá kontrolu nad politickým systémem. Víme, co se stalo ve třicátých letech. „Toto není dobrý příběh pro východní Asii nebo dokonce pro zbytek světa,“ řekl Zhang.

Čína má navíc obrovské zásoby raket, válečných lodí, ponorek, bombardérů a stealth stíhaček. Některé čínské zbraně jsou mnohem lepší než americké, řekl Zhang a vysvětlil, že jsou pokročilé ve vesmírných zbraních a mohou se zbavit našich satelitů.

Ředitel CIA William Burns řekl, že čínský prezident Si Ťin-pching nařídil své armádě, aby se připravila na invazi na Tchaj-wan do roku 2027. Ťin-pching tvrdil, že Tchaj-wan je provincií Číny, která by měla být „znovu sjednocena“.

Prezident Joe Biden opakovaně přísahal, že bude bránit Tchaj-wan, pokud dojde k „bezprecedentnímu útoku“. Nyní rostou obavy nejen z jednání Číny s Tchaj-wanem, ale také s Ruskem.

Američtí představitelé nadále varují Čínu, aby neposkytovala Moskvě smrtící pomoc, jinak to bude mít „vážné následky“.

„Každá armáda se zajímá o kombinovanou pozemní a leteckou operaci a něco, mimochodem, Čína ještě nedělala. Ale také víme, že Čína absolutně nerespektuje Spojené státy. A tak si myslím, že ředitel Burns, jeho komentáře Musíme se více zajímat o naléhavost situace,“ řekl Zhang.

Zhang řekl, že Spojené státy potřebují mluvit o konfliktu před rokem 2027 kvůli různým faktorům, o kterých Burns nemluvil.

„Je to možnost nehody. Víme, že Číňané jsou zapojeni do velmi vážných odposlechů ve vzduchu i na moři v Jihočínském moři a ve Východočínském moři. Mohlo by to okamžitě vést k válce, takže zapomeňme o roce 2027. Pojďme mluvit o roce 2023 řekl Zhang.

Vzhledem k rostoucí hrozbě ze strany Číny vytvořila Sněmovna reprezentantů čínskou pracovní skupinu na Capitol Hill se vzácnou podporou obou stran, zvláště když Kongres uznal, že ředitel CIA řekl, že Čína je největší hrozbou Ameriky.

Na prvním slyšení pracovní skupiny pro Čínu Matthew Pottinger, bývalý zástupce poradce prezidenta Trumpa pro národní bezpečnost, hovořil o čínských vojenských výdajích.

Myslím, že jedna užitečná statistika, kterou je třeba mít na paměti, je, že Čína utrácí více na armádu než zbytek Asie dohromady. Toto číslo je však stále menší než množství peněz, které Si Ťin-pching utratí za svůj vnitřní bezpečnostní aparát, aby monitoroval a potlačoval „Je to opravdu strach z jeho vlastních lidí,“ řekl Pottinger.

Takže i přes tento nárůst výdajů na obranu Čína stále platí více za to, aby své občany zpřísnila.