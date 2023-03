Ketogenní dieta je spojena s vyšším rizikem infarktu

Nový výzkum ukazuje, že keto dieta může z dlouhodobého hlediska způsobit vážné zdravotní problémy se srdcem.

Vědci zjistili, že „keto-like“ dieta byla spojena s vyšší hladinou „špatného“ cholesterolu a dvojnásobným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkty a mrtvice.

Odborníci vysvětlují rizika dodržování ketodiety.

keton nebo keto dieta Již nějakou dobu je to téma konverzace ve světě zdraví. Ale s rostoucí popularitou diety to vědci zjistili Dieta způsobuje některé vážné vedlejší účinky . Nová studie nachází souvislost mezi keto dietou a zdravím srdce.

Studie prezentovaná v American College of Cardiology výroční vědecké zasedání se Světovým kongresem kardiologie Bylo navrženo, že „keto-like“ dieta může být spojena s vyššími hladinami „špatného“ cholesterolu v krvi a dvojnásobným rizikem kardiovaskulárních příhod, jako je bolest na hrudi (angina pectoris), ucpané tepny vyžadující stentování, srdeční záchvaty a tahy.

Výzkumníci použili data z UK Biobank a identifikovali 305 účastníků, kteří uvedli, že jejich strava během 24hodinového sledovaného období splňuje definici studie s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem tuku (LCHF). Tito účastníci byli rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví a porovnáni s 1 220 jedinci, kteří uvedli, že jedí standardní stravu.

V této studii vědci definovali dietu LCHF jako složenou z ne více než 25 % kalorií ze sacharidů a ne více než 45 % celkových denních kalorií z tuků. Nazvali to LCHF a „keto-like“ dieta, protože má poněkud vyšší obsah sacharidů a nižší obsah tuku než přísná ketogenní dieta. Definovali „standardní stravu“ jako jedince, kteří nesplňují tato kritéria a mají vyváženější stravovací návyky.

Ve srovnání s účastníky na standardní dietě měli ti, kteří drželi LCHF dietu, významně vyšší hladiny LDL neboli „špatného“ cholesterolu. Po zohlednění dalších rizikových faktorů srdečních onemocnění – jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita a kouření – vědci zjistili, že lidé na LCHF dietě měli dvojnásobně vyšší riziko několika závažných kardiovaskulárních příhod, jako jsou ucpané tepny, které Stent, srdeční infarkt, mrtvice a onemocnění periferních tepen. Celkově výzkumníci dospěli k závěru, že 9,8 % účastníků na LCHF dietě zažilo novou srdeční příhodu, ve srovnání se 4,3 % těch, kteří drželi standardní dietu – což je dvojnásobné riziko pro ty, kteří LCHF dietu drží.

Co je to keto dieta a jaká jsou její rizika pro zdraví našeho srdce?

Ketogenní diety nebo „keto“ jsou diety s vysokým obsahem tuku a nízkým obsahem sacharidů, které mají tak nízký obsah sacharidů, že ve skutečnosti metabolizují tělo na rozklad tuku a jeho přeměnu na energii, vysvětluje. Yu Ming Ni, MD MD, kardiolog, se specializuje na neinvazivní kardiologii v Memorial Care Cardiovascular Institute v Orange Coast Medical Center. Dodává, že keto dieta byla studována jako způsob, jak zhubnout pro svou schopnost spalovat tuky. Existuje mnoho kontroverzí, že několik studií prokázalo, že diety s vysokým obsahem tuku a nízkým obsahem sacharidů mají z kardiovaskulárního hlediska celkově horší výsledky než diety s vysokým obsahem sacharidů a nízkým obsahem tuku rostlinné stravy. Tato studie k těmto údajům přidává.“

Jak tedy keto dieta ovlivňuje zdraví vašeho srdce? Ukazuje se, že na keto dietě je obecně více zánětů – vyšší tuky jsou obecně více zánětlivé a zánět je hlavním faktorem regulujícím kardiovaskulární zdraví a onemocnění, vysvětluje Dr. Ni. „Diety s vysokým obsahem červeného masa nebo zpracovaného masa – rozhodně máme důkazy o zánětlivé povaze těchto potravin.“

Keto dieta obecně také zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Je to z velké části proto, že potraviny, které jíte, již mají vysoký obsah cholesterolu, ale diety s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů také ovlivňují hladinu cholesterolu, zvláště pokud držíte dietu dlouhou dobu, říká Dr. Ni. Připomíná, že „vysoký cholesterol je faktorem číslo jedna, který vede k rozvoji záchvatů a mrtvic“.

Obecně platí, že infarkty a mrtvice jsou spojeny se třemi věcmi: cholesterolem, zánětem a TMAO vysvětluje Kim Williams, MD , bývalý prezident ACC a odborník na prevenci kardiovaskulárních chorob a výživu. „Je důležité zabránit tomu, aby se tyto tři věci hromadily v krevním řečišti, protože podporují tvorbu plaku,“ dodává. Ale pokud jde o keto dietu, přináší všechny tři tyto faktory. „Když zhubnete, sníží se váš krevní tlak, takže si možná myslíte, že se sníží i vaše riziko srdečních onemocnění – ale není.“

spodní řádek

Keto dieta může pro někoho fungovat, pokud jde o úbytek hmotnosti v krátkodobém horizontu, ale tato nová zjištění ilustrují rizika dlouhodobého dodržování. Může představovat významné riziko pro zdraví vašeho srdce tím, že zvyšuje hladinu cholesterolu a podporuje zánět.

Pro vaše dlouhodobé zdraví není keto správnou cestou, říká Dr. Ni. Příliš mnoho stresu na tělo, příliš mnoho tuku, příliš vysoký cholesterol, vysvětluje. Dlouhodobé ketogenní diety nejsou tak zdravé jako vysokosacharidové vegetariánské diety středomořská strava nebo Dieta DASH . Přimlouval bych se za tyto diety pro každodenní udržování.“ Hlavním upozorněním však je, že keto dieta může být účinná pro krátkodobé hubnutí (3 až 6 měsíců), pokud je to to, o co usilujete, dodává Dr. Ni .

Ve skutečnosti existují různé typy keto diet a ne všechny představují stejnou hrozbu pro zdraví vašeho srdce. Dr. Williams například vysvětluje, jak může konzumace vegetariánské nebo veganské stravy ve skutečnosti snížit riziko infarktu a mrtvice. „Vegetariánská keto, kde používáte arašídové máslo, celá zrna, vyhýbáte se sacharidům a používáte olivový olej jako tuk, ve skutečnosti snižuje úmrtnost. Nejde tedy o samotnou keto dietu, ale o keto dietu s živočišnými produkty.“

Pokud uvažujete o keto dietě, určitě to nejprve proberte se svým lékařem, protože můžete svému srdci spíše uškodit než pomoci.