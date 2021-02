Covid příznaky: čtyři neoficiální příznaky silně spojené s koronavirem

NHS – přes veškerou svou úžasnou práci – uznává pouze tři hlavní příznaky koronaviru, ale důkazy ukazují na mnohem víc než to. Skupinové testování je většinou zakázáno, pokud infikovaní lidé nemají nárok na test Covid. Mnoho lidí se může potulovat v obchodech, aniž by si uvědomilo, že v sobě nese nechvalně známý virus SARS-CoV-2 – virus, který způsobuje Covidovu chorobu. Imperial College London shromáždila výtěrové testy a dotazníky jako součást studie reakce.

Přečtěte si více: Co je devět skupin vakcíny Covid?

Byly to: zimnice, nechutenství, bolesti hlavy a bolesti svalů – spolu s klasickými příznaky.

Ve srovnání s dospělými také častěji hlásili horečku, přetrvávající kašel a nechutenství.

Lidé ve věku 55 let a více mají také větší nechutenství než mladší dospělí.

U pacientů ve věku nad 17 let, ale ve věku do 54 let – a u těch, kteří měli pozitivní test na koronavirus – byla větší pravděpodobnost hlášení svalové bolesti.

Asi 60 procent infikovaných však v týdnu před testem COVID-19 nehlásilo žádné příznaky.